Jozef Deleu krijgt panoramakader als ereburger van Rekkem

Op 5 juni huldigde het stadsbestuur in aanwezigheid van zijn nieuwsgierige bewoners het panoramakader in met het favoriete zicht op een plek in Rekkem van dichter en schrijver Jozef Deleu.

Schepen van cultuur, Griet Vanryckegem sprak zelf over ‘onze’ Jozef Deleu. “Als schepen van cultuur ben ik trots om hier in Rekkem een monument voor een monument te mogen onthullen. Een kader op Rekkem, op de grens, op zijn gekoesterde zicht op het groen… Een kader met woorden die vastgelegd worden en dat ‘onze’ Jozef Deleu, permanent in woord en beeld vastlegt in het hart van Rekkem. De tijden veranderen, als Jozef maar dezelfde blijft, stond ooit op de cartooncover van Arkeprijs”, zegt Griet.

Dat we onze schrijvers en dichters, onze pleitbezorgers voor taal en voor het woord en voor het Nederlands in en ver buiten Vlaanderen moeten koesteren werd vandaag dankzij dit panoramakader een feit. In 2020 kreeg Jozef Deleu de Arkprijs van het vrije woord en één jaar terug verzamelde een mooie delegatie van dichters, schrijvers en uitgevers in CC De Steiger om zijn ‘Liegend Konijn’ te vieren.

“Het zal jou ook deugd doen dat de school VTI Menen ook jouw kader ontwierp en creëerde, je startte als leerkracht in Menen en bleef eigenlijk levenslang lessen geven, maar dan aan alle lezers en dichters in ons land. En recent nog ontving je als eerste laureaat dichter, prozaschrijver en bloemlezer de prijs van de Taalpenning”, weet Griet.

Ook burgemeester Eddy Lust had meer dan lovende woorden voor onze ereburger. “Als schepen van cultuur en onderwijs, mag ik mij gelukkig prijzen dat we jou hier hebben in Rekkem. Dat onze stad zich in jouw kielzog mag laven aan je woorden en je wijsheid. En dat je mij ook met de nodige scherpzinnigheid af en toe ook eens op mijn plek zet, dat neem ik er graag bij. Want ik weet dat we dit delen: een groot hart voor cultuur, een grote liefde voor taal en een grote trots op onze wortels hier. Moge dit panoramakader voor alle mensen die hier voorbij wandelen een blijvende erkenning zijn voor jouw woorden en werk. Jozef Deleu is een uitstekend voorbeeld van een persoon die deze eretitel verdient én met waarde uitdraagt. Als ereburger heeft hij zich onderscheiden met zijn bijdragen op het gebied van cultuur, literatuur en maatschappelijk engagement. Het plaatsen van dit panoramakader hier ter ere van Jozef Deleu symboliseert niet alleen onze dankbaarheid en respect, maar ook onze voortdurende betrokkenheid bij cultuur en literatuur”, vertelt Eddy.

Op het panoramakader vinden we ook een QR code die ons leidt naar een mooie kortfilm over Jozef Deleu. “Ik ben heel vereerd met dit panoramakader. Door dit kader zullen de Rekkemnaars van hieruit mijn favoriete landschap kunnen waarnemen. Bedankt voor geschenk, bedankt”, besluit een trotse Jozef. (NV)