Joyce exposeert samen met zus Jill die het syndroom van Down heeft: “Zo fier als een pauw op mijn zus”

Joyce Desmet (44) heeft er een mooie artistieke samenwerking met haar zus Jill (43) opzitten. Jill heeft het syndroom van Down maar maakt erg gesmaakte tekeningen. De zussen exposeerden met nog drie vriendinnen twee weken lang in de Brugotta Hal in Brugge. “Een prachtige ervaring!”, zegt Joyce.

In de Brugotta Hal bij het administratief centrum Brugsche Vrije kon je tot donderdag de tentoonstelling Zus & Zo Expo bezoeken. Zussen Annie en Hilde Goossens toonden er hun creativiteit met klei, Hilde De Meulenaere etaleerde wat ze kan met houtsnijwerk en papier-maché. Maar vooral het verhaal van de zussen Joyce en Jill Desmet, die samen creatief zijn met de teken- en schrijfpen, is opmerkelijk.

“Mijn één jaar jongere zus Jill, die het syndroom van Down heeft, en ik hebben een heel goede band van kleins af aan. Samen zingen, samen spelen … Ik vond het fijn haar te betrekken in wat ik leuk vond.”

“Ze woont nu nog altijd bij mijn ouders, gaat naar het dagcentrum maar verblijft ook regelmatig bij mij en dan gaan we weg met mijn vrienden naar een film of gewoon samen op ‘sister date’”, vertelt Joyce, die in het dagelijkse leven in een instelling voor mensen met een beperking werkt.

Talenten en passies combineren

“Eind 2019, dus niet zo lang voor de coronacrisis, was ze een namiddag bij mij. Ze was aan het kleuren en ik aan het schetsen met zwarte pen. Ik vroeg haar of ze ook eens niet wilde proberen en gaf haar een foto van mijn twee katjes als voorbeeld en het resultaat was een prachtige unieke tekening.”

“Een tweede foto van een beer was al even indrukwekkend. Ik ben zelf graag creatief met taal en beeld en had meteen inspiratie om onze talenten en passies te combineren. Zo begon ik teksten en quotes te schrijven geïnspireerd op haar werk en kriebelde het om haar werk eens tentoon te stellen”, vertelt Joyce.

Stralende zus

Aanvankelijk was het de bedoeling om al in 2020 te exposeren in Brugotta samen met de drie vernoemde vriendinnen maar door corona was dit niet mogelijk. Maar dit jaar kon het dus wel. “Ik wilde van de expositie een verhaal met een boodschap maken en dit door mijn teksten en de opbouw van de werken”, gaat Joyce verder.

“En het resultaat werd blijkbaar gesmaakt. Het is prachtig om te zien hoe mijn zus straalt bij alle complimenten, hoe mensen haar werk en mijn teksten ontleden, hoe ze genieten van de combinatie met de keramiek en de houten kunstwerken van onze vriendinnen.”

J’illustrations

“Voor mij is inclusie enorm belangrijk, zowel in mijn professioneel leven als persoonlijk. Mijn zus mag erbij horen. Ondanks, en misschien wel dankzij haar beperking want ze is meer vrij en ongeremd, kan zij unieke kunstwerkjes maken. Ze tekent niet zoals ik met contouren of bepaalde inschattingen. Jill tekent op gevoel met soms ook woorden of gedachten verwerkt in haar tekeningen.”

“Het kriebelt om nog meer dingen samen te doen. Ik startte al een facebookpagina en recent ook een account op facebook. J’illustrations, zo noem ik onze samenwerking. Het is een mooi symbool voor de goeie band die wij als zussen hebben.”

“Zij heeft een nieuwe hobby en ik kan samen met haar aan iets werken. Mijn zus is gewoon van mij in de spotlights te zien staan (Joyce zingt bij The Bare Necessities en doet regelmatig presentatie-opdrachten, red.) maar nu staat zij in de kijker en terecht! Ik ben zo fier als een pauw op haar.”

Facebook en instagram: jillustrations.be