Joyce De Troch zet ‘Ik hou van Joyce De Troch’ tatoeages na haatreacties op sociale media

Hoe pak je internettrollen het best van al aan? Als het van Kortrijks fenomeen Mike Tattoo afhangt, kan het perfect met een stukje lichaamskunst. Zondag nodigde hij Joyce De Troch uit in zijn studio, waar 4 uitzonderlijke tattoo’s werden gezet. “De enige die niet kwamen opdagen waren de internettrollen zelf, die zijn enkel maar stoer op het internet”, lachte de artiest.

Dat de commentaren en reacties op het internet, vooral dan via sociale media, vaak erg hard kunnen zijn is geen geheim. Toch blijven de kritikasters zelf, in de volksmond gekend als internettrollen, veelal buiten schot en schuilen ze zich achter de anonimiteit van het wereldwijde web. Joyce De Troch kreeg daar recent een erg triest voorbeeld van, na een gepubliceerd interview.

“We spraken over de heruitzendingen van een TV programma waarin ik meespeelde en ik blikte terug op het verleden”, klonk het bij de mediadame. “Ik vertelde toen al lachend dat ik vroeger jong en mooi was, nu enkel nog mooi. Blijkbaar moet dat voldoende zijn geweest voor een resem aan van die klavierhelden om me online de huid vol te schelden.”

Haatreacties

Wat volgde was een ware tsunami van haatreacties, de ene al gruwelijker dan de andere. “Ik moet toegeven dat het mij niet echt iets doet maar ik stond versteld van het aantal mensen die zich compleet lieten gaan. Dat zijn ook mensen die ik totaal niet ken, die ik nog nooit heb gehoord of heb gezien maar die me wel digitaal probeerden te kraken. Voor het eerst reageerde ik ook zelf, waarop er nog zo een stortvloed aan haatreacties kwam. Pure waanzin eigenlijk.”

Ook Kortrijks tattoo artiest Mike Tattoo zag hoe internettrollen zich van hun minst glamoureuze kant lieten zien en besloot dan meteen maar om hen op een artistieke manier lik op stuk te geven. “Klaviercowboys, beter kun je zo een volk niet gaan omschrijven”, lachte hij.

“Op het internet volstaat het eigenlijk gewoon om te bestaan om de toorn van dergelijke leeghoofden over je heen te krijgen. Zonder twijfel stellen ze in het echte leven helemaal niets voor en dat proberen ze dan te compenseren door even iemand compleet gratuit te gaan slopen op het internet. Ik besloot dan ook om 5 gratis ‘ik hou van Joyce De Troch’ weg te geven, waarbij het de dame in kwestie zelf is die ze zou zetten.”

Haters

“Natuurlijk liet ik de haters ook niet in de kou staan want ik gaf zelfs een ‘ik haat Joyce De Troch’ tattoo weg. Helaas kwam van de haters niemand opdagen, op zich geen verrassing natuurlijk. Zo een gasten zijn heel wat minder fel wanneer ze voor een mens van vlees en bloed staan.”

Na een korte introductie door Tattoo Mike zelf, begon Joyce aan haar eerste tatoeages. Eén van de aanwezigen was Marven ‘Snow Blow’ Vantorre. “Ik moet eigenlijk toegeven dat ik vooral naar hier ben gekomen in de hoop haar telefoonnummer te kunnen scoren”, grapte de internetsensatie. “Ze mag ook gerust altijd bij mij komen logeren als ze in de streek is. Voor haar maak ik graag wat plaats vrij.”