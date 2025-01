JOW! zet het nieuwe jaar in met netwerkavond

Vorige vrijdag heeft Jong Ondernemend Wijnendale, kortweg JOW!, in brasserie Wijnendale Station zijn nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dat gebeurde onder de noemer Meet, Greet & Networking Night 2025.

Er werd een aperitief met tapas geserveerd en de meer dan 50 aanwezigen genoten van een gezellige avond. Tot vreugde van het bestuur daagden er diverse nieuwe gezichten op. JOW! werd in het najaar van 2022 opgestart. De volgende activiteit heeft op dinsdag 25 februari om 19 uur in de vrije basisschool van Wijnendale plaats, met name een infoavond over e-facturatie en de facturatie-app Peppol. De deskundige spreker is Johan Vansteelandt en JOW!-leden hebben gratis toegang. Op de foto een bestuursdelegatie van JOW! met van links naar rechts Lander Bonte, Ulricke Callewaert, Philippe Piffet, Benjamin D’Haene, Dries Bonny, Kim Vandewaetere en Lieven Dekoninck. Ontbreken: Hans Demeulenaere, Joeri Lidou en Martine Logghe. Dank aan Glenn Vanderbeke voor de foto. (JS)