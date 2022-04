Josfien Demey heeft bijzondere band met Menenpoort: “De Last Post ontroert me nog steeds snel”

Josfien Demey

Privé

Josfien werd geboren in Ieper op 5 november 1984. Ze is de dochter van Luc Demey en Herlinda Vaneecke en ze heeft nog een zus Helien. Ze is getrouwd met David Felizarda en is mama van Vasco, Ellis en Scott (+).

Opleiding

Na het kleuter in het Augustijnenschooltje en het lager in het Lyceum volgde ze het middelbaar deels in het Lyceum en deels in het Sint-Aloyisiuscollege in Menen, waar ze eindigde in de richting menswetenschappen. Daarna volgde ze nog een bachelor secundair onderwijs Nederlands, Geschiedenis en Godsdienst.

Loopbaan

Na haar studies gaf ze les in het Lyceum en vrij snel daarna ook in het College. Vervolgens ging ze werken voor het onderwijstijdschrift Klasse. In 2018 keerde ze even terug naar het onderwijs, om in maart 2020 te starten als deskundige communicatie voor Stad Ieper. Ze is ook freelance copywriter. (Tom Gheeraert)