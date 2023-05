Joseph Vandenbroucke (78) stopt na 53 jaar als scheidsrechter: “Ik kreeg respect van de jonge gasten”

Een loopbaan als voetballer was Joseph niet gegund, het voetballen zelf ging hem niet zo goed af. Optreden als scheidsrechter daarentegen was hem op het lijf geschreven, want sinds 1970 loopt hij elk seizoen tussen de voetballers op het veld. Nu neemt hij afscheid.

Joseph Vandenbroucke (78) woont met zijn echtgenote Magda Vanrobaeys (73) in de Albrecht Rodenbachlaan. Naast scheidsrechter bij de club van Ingelmunster is hij er 29 jaar voorzitter geweest en tot op heden erevoorzitter. Hij zit in het bestuur van de folklore, van het fonds van de burgemeester, is voorzitter van ACV Transcom Midden West-Vlaanderen en bestuurslid bij meerdere andere besturen. “Ik heb geen tijd om mij te vervelen”, zegt Joseph die de Krak van Lichtervelde was in 2020. “In het seizoen ga ik zeker naar het voetbal kijken, maar ik stop omdat het steeds lastiger wordt om het terrein te belopen. Het zaalvoetbal in Lichtervelde doe ik verder, dat is minder lopen.”

Meer dan 1.500 matchen

Ongeveer 30 matchen per seizoen en dat 53 jaar lang, dat is goed voor meer dan 1.500 wedstrijden als arbiter. “In 1970 speelden we een vriendenmatch bij de CVP-jongeren. We waren met 23. Een goeie voetballer was ik niet, en Michel Snaet vroeg of ik niet wou arbitreren. Er ontstond een kleine competitie waarbij vier ploegen tegen elkaar speelden. In 1971 ben ik de Bloso-competitie gestart samen met Nestor Vanneste, Willy Vanhoutte en Eddy Alliet. Algauw waren er 22 ploegen. Lichtervelde werd door ons toedoen sportgemeente. Na enkele jaren tegen elkaar te hebben gespeeld, wilden de ploegen wat nieuws. Sommige sloten aan bij Perkez Oostende, andere bij liefhebbersverbond Roeselare. Ik ging mee naar de club in Ingelmunster, waar ik 29 jaar voorzitter was. Er was altijd een goeie samenwerking met het liefhebbersverbond van Roeselare en Brugge. De vriendschap onder de jonge gasten zal ik het meest missen. Ze hebben respect voor de oudere scheidsrechters”, vertelt Joseph.

Babbel en pintje

“En samenzitten met de ploeg na de wedstrijd voor een babbel en een pintje natuurlijk. Er is veel mooi voetbal gespeeld. Jaarlijks komen we nog bijeen met het bestuur van cup regio Midwest, dat 35 jaar lang hetzelfde was.”

Tijdens de laatste match Zwevezele – Meulebeke werd Joseph in de bloemetjes gezet, al was het dan in de vorm van biermanden. “Ik heb een mooi afscheid gekregen, er was veel ambiance na de wedstrijd. De twee ploegen vormden een erehaag en ik werd er echt emotioneel van. Ik heb enkel goede herinneringen aan die 53 jaar als scheidsrechter.”