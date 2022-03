Joseph Monballyu uit Knokke-Heist viert 102de verjaardag

Voormalig priester Joseph Monballyu vierde op 1 maart zijn 102de verjaardag in het Woonzorgcentrum OLVO in de Kursaalstraat in Heist.

Schepen Jan Morbee bracht in naam van het gemeentebestuur en het koningshuis de felicitaties over en overhandigde hem een (h)eerlijke verrassingsmand vol lekkers uit de Oxfam Wereldwinkel. Vooral de chocolade trok de aandacht van onze parochieherder.

Levensloop

Joseph Monballyu werd op 1 maart 1920 geboren als vierde kind van Fernand Monballyu en Irma Bonte in de ouderlijke woning het Schelpje de Sint-Jozefstraat in Heist-aan-Zee, schuin tegenover de Sint-Antoniuskerk en omgeven door pastorij en twee onderpastoorwoningen.

Zijn broer Emile werd witte pater. Jeanne werd non en Robert koster van de Sint-Antoniuskerk. Maria trouwde niet en stelde zich volledig in dienst van diezelfde kerk. Piet was tenslotte de outlaw doordat hij zich, duidelijk tegen de zin van zijn vader Fernand, engageerde in de kajottersbeweging van Cardijn en later als ACW-secretaris en provinciaal gedeputeerde aan de kost kwam.

Knokke

Na zijn opleiding in het seminarie in Brugge werd Joseph Monballyu op 4 augustus 1946 tot priester gewijd en op 28 februari 1947 benoemd tot onderpastoor in Emelgem. Later werd hij uitgekozen om in Belgisch Congo missionariswerk te verrichten. Toen hij onverwacht uit Congo terugkeerde, hoopte iedereen dat hij in Heist tot onderpastoor of pastoor benoemd zou worden.

Maar het bisdom kon daar niet op ingaan en benoemde hem op 2 juli 1973 tot pastoor van de Sint-Margarethaparochie in het chique Knokke. In die parochie voelde hij zich onmiddellijk thuis. Er was een mooie, grote moderne kerk en een katholiek en kerkgezind gemeentebestuur (eerst onder de leiding van familielid Manu Desutter en later, voor vele jaren, onder de leiding van Leopold Lippens).

Er was een grote katholieke bevolking die hem op handen droeg om zijn gezonde relativeringszin en zijn grote gevoel voor humor en er waren de fijne medepastoors. Joseph is pastoor gebleven in Knokke tot 31 maart 1994. Hij was toen 74 jaar. Nog diezelfde dag werd hij benoemd tot medepastoor, wat hij gebleven is tot 7 mei 2002. Op de leeftijd van 82-jaar is hij op pensioen gegaan.

(DM)