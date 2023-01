Josée vandendriessche is de Krak van Lo–Reninge: “Overwinning is mooie afsluiter van mijn carrière”

Josée Vandendriessche (68) is uitgeroepen tot Krak van Lo-Reninge. Samen met haar man Henri baatte ze 36 jaar Spar-Bakkerij Lemahieu in de Ieperstraat in Reninge uit en ontving de klanten altijd met een glimlach. In oktober vorig jaar werd de zaak overgenomen en nu genieten ze van hun pensioen.

“Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht”, zegt Josée Vandendriessche. “De andere kandidaten deden ook hun best en verdienden de titel van Krak evenzeer. Maar ik ben natuurlijk heel content. Het is een mooie afsluiter van mijn carrière. Ik bedank iedereen die op mij heeft gestemd. Het geeft een goed gevoel te weten dat ik nog iets voor hen beteken.”

Overname

Normaal zouden Josée en Henri al vroeger met pensioen gaan. Maar de zoektocht naar een overnemer verliep, onder meer door de coronapandemie, moeizamer dan verwacht. In het begin van de coronaperiode verloor Josée ook haar mama. “Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen”, zegt Josée. “Dat heeft me hard geraakt.”

Josée en Henri zouden eind 2022 sowieso stoppen met het uitbaten van hun winkel. “Het werd fysiek te zwaar”, zegt de kersverse Krak van Lo-Reninge. “Het was dan ook een grote opluchting toen Ann-Lies en Ann-Sophie Boudry in oktober vorig jaar beslisten om de zaak verder zetten. De inwoners van Reninge kunnen nu blijven winkelen in hun eigen dorp. Daar ben ik heel blij om. Ann-Lies en Ann-Sophie mogen ons trouwens nog altijd bellen. We staan klaar om hen te helpen indien nodig.”

Klantvriendelijk

De titel van Krak is niet de enige onderscheiding die Josée in haar loopbaan mocht ontvangen. “In 2000 werd onze winkel uitgeroepen tot ‘Klantvriendelijkste winkel van België’”, zegt ze terecht trots. “Het was Spar zelf die ons aanspoorde om deel te nemen, want ze vonden onze zaak een mooie winkel. Een jaar lang kregen we mystery shoppers over de vloer. Aan de wedstrijd namen maar liefst 800 winkels deel, vaak veel grotere dan de onze, waaronder ook verschillende uit de regio. We hadden dan ook totaal niet verwacht om te winnen. Dat was mooie publiciteit en zorgde voor heel wat mediabelangstelling. We kregen ook veel positieve reacties. Zelfs mensen uit Brugge kwamen speciaal langs om een bezoekje te brengen.”

Josée vreest niet om in een zwart gat te vallen nu ze met pensioen is. “Ik doe nog het papierwerk van onze winkel in Boezinge”, zegt ze. “Ik heb dus wel nog mijn pluk.”

Ervaring doorgeven

En de appel valt niet ver van de boom. Dochter Ines baat namelijk een Spar-winkel uit in Veurne, nadat ze jarenlang de kneepjes van het vak leerde in de winkel van haar ouders in Reninge. “Ze werkt op dezelfde manier als ik”, zegt Josée. “Ik heb mijn ervaring aan haar doorgegeven. Soms steek ik nog een handje toe in haar winkel. Maar zelf zal ze nooit om hulp vragen.”

“We hebben nu een rustiger leven en meer tijd om dingen samen te doen zoals eens lekker uit eten gaan”, besluit Josée. “Het vele uren kloppen is voorbij. We bedanken iedereen voor het jarenlange vertrouwen in onze zaak.”

Wat zal je het meest missen en absoluut niet nu je met pensioen bent? “Ik moet nog een beetje op mijn plooi komen. Mijn papa is nog maar net overleden. Dat, samen met het feit dat ik nu met pensioen ben, zijn twee grote veranderingen in mijn leven. Uiteraard zal ik de mensen in de winkel en de praatjes met de klanten missen. Maar het vroege opstaan, het laat gaan slapen en de vele werkuren zeker niet.” Wat brengt de toekomst? Wat brengt de toekomst? “We zijn van plan om meer op reis te gaan, voornamelijk naar Spanje. Toen we de Spar uitbaatten was twee weken vakantie het maximum. Ik wil ook meer tijd doorbrengen met de kleinkinderen, want voor onze eigen kinderen hebben we te weinig tijd vrijgemaakt.” Wat is in de loop der jaren veranderd in de maatschappij? Wat is in de loop der jaren veranderd in de maatschappij? “Het gaat allemaal veel sneller. Vroeger was er nog tijd voor een praatje en kende je de meeste klanten persoonlijk. Nu is dat veel minder het geval. De mensen zijn veel te gejaagd, snel de winkel binnen en terug weg. Het respect voor elkaar en de verdraagzaamheid zijn in vergelijking met vroeger ook verminderd.”