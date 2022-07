José (83) schenkt stukje oud graf Heilige Mutien-Marie aan vereerders van Aarsele

Bij menig Tieltenaar doet Broeder Mutien-Marie niet meteen een belletje rinkelen. Dat ligt voor José Carron (83) anders. Aan de naam blijkt een herinnering aan vast te hangen. Het maakt hem tot op vandaag nog altijd bijzonder fier.

“Het verhaal neemt ons mee naar het jaar 1979, meer bepaald naar Malonne bij Namen, waar een nieuwbouw werd opgericht. Met onder meer een grafkapel die ter ere was van de toen gelukzalig verklaarde Broeder Mutien-Marie. Later werd hij als eerst Belg heilig verklaard”, vertelt José Carron, die meer dan zijn steentje bijdroeg bij de bouwwerken. “Ik was tewerkgesteld bij de firma Lallemand uit Ukkel als begeleider van verschillende bouwwerven. De werken in Malonne zijn gestart in 1979. Het stuk bouwgrond werd door de Broeders van de Christelijke Scholen gekocht en het was Broeder Marc die toezichthouder was bij de werken. Ik had een goede band met hem en hij heeft mij dan ook het één en het ander verteld.”

Zo ook over Broeder Mutien-Marie. “Klopt. Hij was eerst begraven op het gemeentelijk kerkhof gelegen op een berg. Het graf werd veel bezocht, maar in de winter was het heel moeilijk bereikbaar doordat de toegangsweg er slecht bij lag door de regen en sneeuw. Er werd toen beslist om het graf over te brengen naar een plaats in de buurt van de parochiekerk.”

Ook de Aarselenaar vond de weg naar het graf. “Onder impuls van René Derudder gingen enkele mensen uit Aarsele het graf bezoeken. Ongeveer 40 jaar waren er jaarlijkse bedevaarten uit Aarsele naar Malonne. In de Sint-Martinuskerk in Aarsele is een prachtig glasraam van de heilige te bewonderen. Er is ook een altaar met een beeld van de Heilige.”

De nieuwe plaats in de buurt van de parochiekerk werd al snel te klein bevonden. “Er werd toen inderdaad beslist om een nieuw heiligdom te bouwen.” De overbrenging van de stoffelijke resten van Broeder Mutien-Marie was een hele belevenis, aldus José Carron. “Ik werd uitgenodigd door Broeder Marc. De straten in Malonne waren door de politie grotendeels verkeersvrij gemaakt. Daar stond ik dan tussen belangrijke genodigden, onder andere de generaal-overste van de broeders uit Rome, de vertegenwoordiger van de koning, diverse Waalse ministers en de bisschop van Namen. Er waren in totaal 82 genodigden inclusief mezelf als kleine man. De plaatsen waren gereserveerd op naam.”

Meer dan 40 jaar heb ik dit stukje marmer goed bewaard

De grootste verrassing voor José Carron moest dan nog volgen. “Na de kerkdienst werd de kist op een rollende draagberrie en werden de stoffelijke resten overgebracht naar de nieuwe rustplaats. Ik was ondertussen naar de kapel gegaan om daar de kist af te wachten. Na de plechtigheid werd de kist in het nieuw gemetste graf geplaatst en werd de sluitsteen ervoor geplaatst. Na de dienst kreeg iedereen de zegen van de bisschop en werden we uitgenodigd in de grote zaal achter de oude kerk. Daar stond een broeder klaar met een grote doos. Nu werden de namen afgeroepen en kregen zij een gedenksteen van het oude graf. Ik werd er voorgesteld als de bouwer van het heiligdom en kreeg ook een stukje grafsteen met een bedanking voor de goede afwerking. Het stukje grafsteen betekent veel voor mij. Ik was fier op mijn souvenir.”

Na de bouwwerken bleef José Carron contact houden met Broeder Marc. “Later ben ik meermaals op bezoek geweest in Malonne, ook om Broeder Marc te groeten. Enkele jaren later was Broeder Marc daar niet meer. Ik hoorde van de overgebleven broeder dat hij op rust was in Ciney. Daar ben ik hem nog eenmaal gaan bezoeken. Het was de laatste keer dat ik hem heb gezien. Jaarlijks stuurde hij mij wel nog een nieuwjaarskaartje, maar ondertussen is Broeder Marc al overleden.”

De gedenksteen werd door José Carron gekoesterd. “Meer dan 40 jaar heb ik dit stukje marmer goed bewaard samen met de kopie van de videoband van de overbrenging van de stoffelijke resten. Ik heb het begin dit jaar geschonken aan de vereerders van Aarsele. Het is nu te bewonderen in de Sint-Martinuskerk in Aarsele bij het altaar van de Heilige Mutien-Marie.” (KeMa)