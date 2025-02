Jorn (43) loopt 13 ‘Liesathons’ ter ere van zijn overleden vrouw: “Elke maand een marathon om haar te eren”

Jorn Bussens uit Koolkerke bij Brugge loopt dit jaar elke maand een marathon ter ere van zijn echtgenote Lies en voegt er in januari volgend jaar een dertiende aan toe. Zij overleed vorig jaar na een drie jaar durende strijd tegen borstkanker en was toen slechts 42 jaar. “Dit verlies heeft het leven van ons zoontje Cas en mij ingrijpend veranderd, maar het heeft me ook geïnspireerd om Lies’ levenslust en warmte levend te houden.”

Jorn Bussens (43) uit Koolkerke verloor op 1 juni 2024 zijn vrouw Lies aan de gevolgen van borstkanker, na een strijd van drie jaar. “Lies was toen net geen 42 jaar. Samen hebben we een zoontje, Cas. Hij is zes jaar. Dit verlies heeft ons leven ingrijpend veranderd. Maar het heeft me ook geïnspireerd om Lies’ levenslust en warmte levend te houden. Zo was ze er een krak in om mensen te helpen, te motiveren en raad te geven. Lies was ook een ambitieuze vrouw, een bron voor velen. Ze werkte als leerkracht en later als beleidsmedewerker voor scholengroep Impact in Torhout. Op het laatst heeft ze nog deelgenomen aan een opleiding om directeur te worden. Ze liet haar kopje nooit hangen toen ze ziek was. Haar veerkracht en positiviteit blijven een voorbeeld voor mij en onze omgeving. Lies wou ook een impact achterlaten en dat wil ik nu voor haar voortzetten.”

Huwelijksverjaardag

Om Lies te blijven gedenken, organiseerde Jorn op hun huwelijksverjaardag op 3 januari een eerste Liesathon. “Ik liep een marathon in het Fort van Beieren in Brugge. Telkens in toertjes van 2,5 km. Mentaal was het zwaar om steeds dezelfde toer te lopen, maar uiteraard niets in vergelijking met hoe mentaal zwaar de kanker was. Het werd een dag vol herinneringen ophalen en verbondenheid voelen met onze vrienden en familie.”

“Lopen is een deel van mijn rouwproces, het is een vorm van therapie”

Jorn wil het niet bij deze eenmalige marathon of Liesathon houden. “Om mijn vrouw te eren en de herinnering aan haar levendig te houden, maar ook om iets terug te geven aan de gemeenschap, ben ik een bijzonder initiatief gestart. Ik ben van plan om elke maand een marathon te lopen. Ik zoek daarvoor twaalf sponsors, eentje dus voor elke maand. Een sponsor betaalt 42 euro, goed voor een euro per kilometer. Ik wil via deze weg dus een oproep lanceren naar sponsors. Als het mij lukt om voor elke maand één (of meer) sponsor(s) te vinden, heb ik na een jaar 504 euro ingezameld. Dat wil ik schenken aan de dienst oncologie van het AZ Sint-Jan in Brugge, waar Lies veel tijd heeft doorgebracht en intensief werd verzorgd.”

Jorn wil die opbrengst nog verdubbelen. “Ik wil mijn marathonjaar opnieuw afsluiten met een Liesathon op onze huwelijksverjaardag, deze keer op 3 januari. We zullen deze Liesathon groter aanpakken dan de vorige en werken met inschrijvingen. Zo hoop ik om nog eens 500 euro in te zamelen. Zo geraak ik aan mijn doel, namelijk 1.000 euro schenken aan de dienst oncologie. Ik doe dit niet alleen om Lies te eren, maar ook om andere patiënten te steunen”, vervolgt Jorn, die eerder ook al de marathons van Brugge en Gent liep en deelnam aan de Trail Godefroy Bouillon. “Lopen is ook een deel van mijn rouwproces. Het is een vorm van therapie voor mij. Ik ga regelmatig lopen, maar meestal is dat 10 à 16 km. Nu loop ik met een doel.”

Dwars door België

Voor die marathons heeft Jorn een speciaal parcours uitgestippeld. “Ik loop elke maand een marathon, maar ik wil niet doelloos toertjes lopen. Daarom loop ik elke maand 42 km van de GR 129. Dit Grote Routepad is de langste bewegwijzerde wandelroute van België en gaat dwars door België: van Brugge naar Arlon. Ik zal dus ook op plaatsen komen, waar ik nog nooit ben geweest laat staan gelopen heb. Maar ik weet dat Lies bijzonder trots zou zijn op mij.”