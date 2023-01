Joris Vandewynckele verlaat Ardooise sportdienst

Op 1 februari gaat Joris Vandewynckele met pensioen. Hij is een icoon in de Ardooise sportmiddens waar hij als sportfunctionaris verbonden en betrokken was met zowat alles wat sport betekende in de gemeente.

Tom Vanelslander neemt de taken van Joris over. Sinds 2007 is Tom lesgever bij de sportdienst en verzorgt hij de gemeentelijke sportkampen. In die functie zal hij op zijn beurt opgevolgd worden door Thibault Vandenbussche.

Sportraad

Thibault is in sportmiddens geen onbekende. Hij was tot nu toe verbonden aan de sportdienst van Wakken en komt als Tasschenaar nu het team in zijn eigen gemeente versterken naar aanleiding van het vertrek van Joris Vandewynckele.

Het nieuwe duo zal ook deel uitmaken van de sportraad waar zij zullen samenwerken met kersvers voorzitter Jo Herman.