Joren wint Gouden Autosleutel: “Mijn droomjob? In Alpen een pistenbully besturen”

Joren Verweirder (17), laatstejaarsleerling autotechnieken van het VTI Brugge, heeft de Gouden Autosleutel gewonnen. “Ik droom ervan om in de Franse skigebieden een pistenbully te besturen”, zegt de scholier uit Oostkamp, die gepassioneerd is door auto’s.

Het EDUCAM Training Center in Lokeren was vorige week het toneel voor de 51ste editie van de wedstrijd Gouden Autosleutel. Het evenement, georganiseerd door mobiliteitsfederatie TRAXIO en EDUCAM, trok 32 deelnemende leerlingen van 16 verschillende scholen uit Vlaanderen.

Winnaar

Na een dag vol uitdagende praktische en theoretische proeven, werd Joren Verweirder van VTI Brugge tot winnaar gekroond in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Het eindklassement kleurde erg West-Vlaams, met op de derde plaats Jonas Coppens (VTI Roeselare) en op de vierde plaats Emiel Lietaert (VTI Brugge) uit Beernem. VTI Brugge wist met twee deelnemende studenten twee van de vier finaleplaatsen te veroveren.

Het Brugse instituut werd dan ook uitgeroepen tot winnende school en mocht daarvoor – naast mooie sponsorprijzen – een cheque van 2.500 euro uit handen van TRAXIO-voorzitter Didier Perwez ontvangen.

Werkkar

Joren Verweirder (17) uit Oostkamp, zesdejaars autotechnieken in het VTI Brugge, glunderde: “Als hoofdprijs heb ik een werkkar vol materiaal, ter waarde van 3.000 euro gekregen! De proeven waren niet min. Zo moesten we een auto uitlijnen en de stand van de wielen bij regelen. Maar ook zoeken waar de fout lag in een voertuig waarvan het klepje, dat de kofferbak afsluit, niet meer functioneerde. Een signaaldraad in de stuurdoos, die in de deur gemonteerd was, bleek onderbroken te zijn.”

“Auto’s zijn een passie, ‘t moet in de genen zitten. Ik denk dat ik het overgeërfd heb van mijn opa, een echte klusjesman, die jarenlang voor Ford New Holland gewerkt heeft. Van jongs af ‘ontleedde’ ik elk speelgoed of fiets die ik kreeg: ik demonteerde alles om na te gaan hoe het werkte. Als er bij ons thuis iets defect is, probeer ik het zelf te verhelpen, vooraleer een stielman op te bellen. Dat spaart wat geld uit!

Bachelor

“In september word ik achttien. Ik wil zo snel mogelijk mijn rijbewijs behalen. Na het behalen van mijn diploma aan het VTI wil ik in Kortrijk en bachelor autotechnologie studeren. Mijn droomjob? Een pistenbully besturen: zo’n voertuig op rupsbanden die in de wintersportgebieden de pistes ‘s avonds laat effent.”

“Met krokus ben ik gaan snowboarden in Val Thorens in Frankrijk. Onze buurman reed met een pistenbully. Ik ben met hem aan de praat geraakt met carnaval, hij liet mij de avond erna meerijden in zijn bully. Een fantastische ervaring, zo’n job zou ik zelf later willen doen”, aldus Joren Verweirder.