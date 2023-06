Joren (8) is Kinderkrak in Langemark-Poelkapelle

Sinds het overlijden van papa Hendrik is Joren Depuydt (8) dé man in huis. Hij zorgt met veel plezier en grote toewijding voor zijn zusje Felien, die een beperking heeft en helpt zijn mama Wendy Vercruysse zo veel hij kan.

Op 1 augustus wordt Joren Depuydt 9 jaar, maar volgens mama Wendy Vercruysse is hij al dé man in huis. “Hij is een fantastische zorgende jongen”, vertelt Wendy. “Hij is de tweede in rij en komt na zijn zus Felien (10) met een beperking. Al van als ze klein zijn komen ze supergoed overeen. Drie jaar na zijn geboorte kwam ook nog zijn kleine broer Tiebo (5) erbij. Van dag één zijn dat de beste vriendjes. Toen hij 4,5 jaar was stierf hun papa. Sindsdien is hij mijn ‘rechterhand’. Hij helpt met zijn zus waar hij kan, hij helpt mij waar hij kan en hij is heel erg verantwoordelijk. Daarnaast is hij gewoon ook een zotte clown met zijn deugnietstreken.”

Dat Felien en Joren twee handen op één buik zijn, zie je meteen. “Ik speel veel met Felien en help haar ook bij het eten”, vertelt Joren, die in het derde leerjaar in VBS Madonna zit bij juf Laurien. “Als we ergens naartoe gaan, hou ik haar handje vast zodat ze niet wegloopt. Ik help ook graag mee met mama. Met Moederdag ben ik stiekem naar beneden gegaan om een ontbijt klaar te maken voor mama. Ik wist niet dat mama mij had ingeschreven voor de Kinderkrak, maar het is wel leuk.” (TOGH)