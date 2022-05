Joran Delbaere (25) verkozen tot vijfde beste slager van België: “Een erkenning van al het harde werk”

Slager Joran Delbaere (25), van Slagerij Delbaere, sleepte een wel heel erg mooie erkenning in de wacht. In het Egmontpaleis werd hij maandagavond immers gehuldigd nadat hij tijdens de Meesterschapswedstrijd van de Landsbond der Beenhouwers verkozen werd tot vijfde beste slager van België. Hij kreeg daarvoor een medaille overhandigd van premier Alexander De Croo.

De meesterschapswedstijd wordt georganiseerd door de Landsbond der Beenhouwers en vindt maar om de vier jaar plaats. Joran Delbaere behaalde zijn vijfde plaats tijdens de Meat Expo in Kortrijk vorig jaar. “Ik ben vijfde geworden in de categorie die gaat over salami’s, rauwe hespen, gekookte hammen en kookworsten. Dat zijn eigenlijk de basiszaken van een goede slagerij”, legt Joran Delbaere uit. “Je moet dan van elke subcategorie een product binnenbrengen, waarna die geproefd wordt door een vakjury van oud-winnaars en kenners. Je wordt dan beoordeeld op onder meer de smaak, de kleur, de structuur en de textuur van je product.”

Na het oordeel van de juryleden kwam Joran Delbaere zowaar als vijfde uit de bus, en dat tot zijn eigen verbazing. “Dit is een hele mooie erkenning. Ik ben de vijfde van België, terwijl er nog zoveel andere slagers zijn in ons land”, glunderde Joran Delbaere een dag later nog. “Ik deed mee om te zien hoever ik zou geraken, maar dat ik vijfde zou worden, had ik helemaal niet verwacht. Zeker omdat het nog maar mijn tweede deelname was en het quoteren gebeurde door echte vakmannen die eigenlijk al alles bewezen hebben. De slagers die voor mij eindigden waren dan weer echte mastodonten in onze wereld.”

Grootvader en vader

Nochtans hoeft zijn puike prestatie niet helemaal te verbazen. De slagersambacht zit Joran Delbaere immers in het bloed. “Mijn grootvader startte in 1968 met zijn eigen vleesgroothandel, maar begon in 1990 samen met mijn vader een slagerij. Nadat hij op pensioen ging, nam mijn vader de zaak in 2000 over, waarna ik enkele jaren geleden zelf ook in de zaak stapte. Ik heb eigenlijk nooit nagedacht om er niet in te stappen”, lacht hij.

Het is ook net daarom dat hij zo trots is op deze vijfde plaats. “Het is een erkenning van het harde werk. Niet alleen van mij, maar ook dat van mijn vader en grootvader. Dit is hun levenswerk en ik heb bijna alles van hen geleerd. Zij hebben er zoveel uren in gestoken en zoveel moeite in geïnvesteerd, dat ik dit niet verloren wil laten gaan. Deze vijfde plaats is dan ook wel een signaal dat het geapprecieerd wordt dat we nog steeds alles zelf versnijden en zelf maken en ook wel dat ik goed bezig ben. Al besef ik dat ik nog heel veel kan leren.”

Naast die van vijfde beste slager van België, sleepte Joran Delbaere overigens ook nog de eerste prijs in de wacht in de rubriek kookworst. (TM)