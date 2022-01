Joppe kan na ruim een maand hond Barry weer in armen sluiten: dierenwelzijn geeft Duitse herder vrij

Al ruim een maand waren Joppe Balcaen (20) uit Sint-Baafs-Vijve en zijn Duitse herder Barry van elkaar gescheiden. Eind december ving dierenasiel Het Blauwe Kruis uit Brugge de weggelopen hond op. Na wat getouwtrek met de dienst dierenwelzijn kreeg Joppe vandaag zijn hond terug.

“We kunnen weer thuis samen van elkaar genieten”, reageert Joppe Balcaen opgelucht. Na meer dan een maand kan hij zijn Duitse herder Barry weer in zijn armen sluiten. “Barry’s toestand is er wel wat op achteruitgegaan, maar hij was blij me te zien.”

Op 29 december vorig jaar werd Het Blauwe Kruis gecontacteerd voor een verloren gelopen Duitser herder in Ichtegem. De hond woonde bij Joppe Balcaen en was daar al enkele dagen verdwenen. “Via Dog ID kon ik achterhalen dat Barry in Het Blauwe Kruis in Brugge zat. Het dierenasiel heeft me niet gecontacteerd, hoewel ze daar beweren van wel. Toen ik daar aanklopte kreeg ik te horen dat ik mijn hond niet terugkreeg”, vertelde hij eerder al teleurgesteld.

Advocaat

Na het vinden van de hond zette Het Blauwe Kruis de standaardprocedure in. De hond werd onderzocht door een dierenarts. “Door de ondervoeding en de doffe vacht stelde de dierenarts verwaarlozing vast. Wij doen alles in het belang van de hond. Bij een zweem van twijfel moeten wij de afdeling dierenwelzijn van de Vlaamse overheid inlichten”, gaf Anne Lagrou van het dierenasiel aan.

Die dienst heeft nu een beslissing genomen en vandaag kreeg Joppe dus zijn hond terug. “Dankzij mijn advocaat verliep alles nog vlot”, aldus de jongeman. Voor Het Blauwe Kruis is Barry een afgesloten hoofdstuk. “Wij zijn maar een tussentijdse opvang van verloren gelopen dieren. De dienst dierenwelzijn heeft een beslissing genomen en daar schikken wij ons naar. Het baasje kreeg wel de voorwaarde mee dat de dierenarts maandelijks een verslag opmaakt van Barry’s gezondheidstoestand voor de dienst dierenwelzijn”, besluit Anne Lagrou.