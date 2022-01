Joppe Balcaen (20) uit Sint-Baafs-Vijve krijgt zijn Duitse herder Barry voorlopig niet terug: “De dierenarts stelde verwaarlozing vast”

Al sinds december is Joppe Balcaen (20) uit Sint-Baafs-Vijve op zoek naar zijn Duitse herder Barry. Op 29 december ving dierenasiel Het Blauwe Kruis uit Brugge de hond op. Voorlopig krijgt Joppe Barry niet terug omdat er geoordeeld werd dat Barry verwaarloos werd. Joppe is verontwaardigd, maar het asiel houdt voet bij stuk.

Op 29 december werd Het Blauwe Kruis gecontacteerd voor een verloren gelopen Duitser herder in Ichtegem. De Duitse herder woonde bij Joppe Balcaen (20) en was al enkele dagen verdwenen. “Via Dog ID kon ik achterhalen dat Barry in Het Blauwe Kruis in Brugge zit. Het dierenasiel heeft me niet gecontacteerd, hoewel ze beweren van wel. Toen ik hen contacteerde en daar aanklopte kreeg ik te horen dat ik mijn hond niet terugkrijg”, vertelt hij teleurgesteld.

Ondervoed en doffe vacht

Na het vinden van de hond zette Het Blauwe Kruis de standaardprocedure in. De hond werd onderzocht door een dierenarts. “Door de ondervoeding en de doffe vacht stelde de dierenarts verwaarlozing vast. Wij doen alles in het belang van de hond. Bij een zweem van twijfel moeten wij de afdeling Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid inlichten. Zij zullen een oordeel vellen over de toekomst van de hond. Dat zal eerstdaags komen”, geeft Anne Lagrou van het dierenasiel aan.

Joppe is niet tevreden over de handelswijze en nam al een advocaat onder de arm. “Tuurlijk klitte Barry’s na enkele dagen in weer en wind te lopen samen. Ik zit in de paardenrensport. Barry loopt dus ook veel tussen de paarden en het stro. Ik heb alles gedaan om mijn hond terug te vinden en dan krijg ik dat te horen.”

Joppe is wel hoopvol om zijn hond terug te krijgen. “Ik krijg massaal veel steun van mensen die al in dezelfde situatie gezeten hebben. Dat zal mee voor zorgen dat ik Barry opnieuw in mijn armen kan sluiten”, klinkt het.

(NVR)