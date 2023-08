Joos de ter Beerstlaan viert feest

In de Joos de ter Beerstlaan in Bredene vond voor de 14de keer het straatfeest van de ‘oude villawijk’ plaats. Deze straatfeesten worden afwisselend in de Noordlaan, Joos de ter Beerstlaan en Verbondenenlaan georganiseerd. De oude villawijk was een van de eerste wijken die inging op het aanbod van het gemeentebestuur om een straatfeest te organiseren via een kleine tegemoetkoming van de gemeente. Dat was aanvankelijk 150 euro, maar werd recent opgetrokken naar 250 euro. In 2008 werd het eerste straatfeest georganiseerd. Dat vond plaats in de Noordlaan. Een twintigtal buurtbewoners was toen aanwezig. Sinds dan is het straatfeest al elk jaar doorgegaan, met een gedwongen pauze tijdens de coronajaren. “Er zijn doorgaans 70 tot 80 mensen aanwezig op het evenement omdat deze straatfeesten aangename momenten zijn om eens met de buren te keuvelen en bij te praten. De feesten scheppen zo ook een hechte band binnen de lokale gemeenschap”, aldus mede-organisator Marc Raets. Deze keer kon iedereen genieten van een lekkere zelfgemaakte paella en een barbecue, oesters van de Oesterput in Oostende, een bingo en een optreden van de Bredense Joeri De Wachter, bijgestaan door Jenne Decleir. De dag werd afgesloten op de geïmproviseerde dansvloer. Volgend jaar gaan de organisatoren naar hun 15de feesteditie. (MM)