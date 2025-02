Jonkheer doet schenking aan Oranje: Cheque van 1.250 euro voor aankoop duofiets

Jonkheer Albert de Busschere organiseerde op zijn verjaardag een ‘internationale traditie menwedstrijd’ bij hem op Landgoed van ‘t Veld in Snellegem. De opbrengst daarvan schonk hij nu aan vzw Oranje. “We zullen dit mooie bedrag gebruiken om een duofiets aan te kopen”, aldus Carmen Vervaecke van vzw Oranje.

Op 21 juli viert men traditioneel de nationale feestdag. In Snellegem viert jonkheer Albert de Busschere op die dag ook zijn verjaardag. Albert was al vroeg voorbestemd om om te gaan met paarden en de bijhorende rijtuigen. Zijn leermeester was niemand minder dan de beroemde baron Casier. Van hem leerde Albert de liefde voor het antieke rijtuig.

Precies op zijn 75ste verjaardag, organiseerde jonkheer Albert de International Traditional Driving Meeting op zijn domein, Landgoed van ‘t Veld in Snellegem op de grens met Zedelgem. Een hoogstaand event met historische koetsen en prachtige paardenspannen waarvoor 33 deelnemers uit binnen- en buitenland afzakten naar Snellegem. “Het was een prachtige dag, letterlijk en figuurlijk want de weergoden waren ons goedgezind. Voor het welzijn van onze viervoeters, werd de snelheid van de wedstrijd zelfs verlaagd.” Albert en zijn echtgenote Evelyne wilden de winst van deze unieke organisatie schenken aan een goed doel. “Toen ik in het voorjaar van 2024 naar een samenkomst ging van bosliefhebbers in Bulskampveld in Beernem, kwam ik op de parking Chris Couwelier van boekenwinkel Jeukiboek in Zedelgem tegen. Chris is secretaris van Bosgroep Houtland. Ik vertelde hem dat er bij ons een internationale wedstrijd met antieke koetsen zou plaatsvinden op de nationale feestdag. Wij wilden met de opbrengst een goed doel steunen en Chris vertelde mij toen over Oranje, de vzw die ook gevestigd is in Zedelgem en ondersteuning geeft aan mensen met een ondersteuningsnood. Dat bleef in mijn achterhoofd en kort nadien kwam ik in contact met Joachim Anseeuw van Oranje. Na dat gesprek was ik ervan overtuigd, we zouden een schenking doen aan Oranje.”

Duofiets

Onlangs gingen Albert en Evelyne de Busschere de cheque met een bedrag van 1.250 euro overhandigen in de Sociale Kruidenier in Zedelgem. “We zijn heel blij met deze mooie gift, die we zullen gebruiken om een duofiets aan te kopen”, aldus Carmen Vervaecke, dagbestedingscoördinator bij vzw Oranje.