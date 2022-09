Joni Vantomme (20) uit de Motestraat in Wervik is de nieuwe Tabaksfee

Joni Vantomme (20) is de nieuwe Tabaksfee. Haar leeftijdsgenote Ina Masschelein uit de Vredestraat is de eerste eredame, Aileen Feys (18) uit de Menensesteenweg tweede eredame.

Het ging er heel spannend aan toe. Joni en Ina hadden een gelijk aantal punten: 275 op 300. Uiteindelijk waren de scores in de zes proeven doorslaggevend. Joni won met een verschil van maar 3,5 punten.

De verkiezing vond onder grote belangstelling plaats op het terras van retroherberg In Den Grooten Moriaen aan het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik. Net zoals vorig jaar waren er vijf kandidaten, allemaal uit Wervik. De uittredende Tabaksfee Fauve Van der Beke uit Geluwe gaat zorgen voor de begeleiding van haar opvolgster en de twee eredames.

Een genieter

De nieuwe Tabaksfee woont in de Motestraat. Haar vader Nico is de zanger van onder meer Sons Saucisses en The Heartclub Band. Haar moeder Edith Plets was in 1994 de tweede eredame van de Tabaksfee Ann Breyne, “Aan de hogeschool Vives ga ik naar het derde jaar bachelor leerkracht lager onderwijs”, vertelt Joni. “Bij atletiekclub Athleoo ben ik trainster van de allerkleinsten.”

Ze noemt zichzelf sportief, sociaal en een genieter. “Ik houd van uitdagingen”, klinkt het. “Ik ga opgewekt door het leven en lach veel.”

Vorig jaar was Joni net te laat ingeschreven en stond op de reservelijst; Opmerkelijk: Joni treedt in de voetsporen van haar oma Marie-José Knockaert die destijds in… Wervicq-Sud werd verkozen tot Tabaksfee.

Voor de nieuwe Tabaksfee is er nog een andere link met tabak, want haar papa Nico ging als kind tabak naaien en ook haar overgrootmoeder.

De Tabaksfee kreeg voor 2.010 euro aan Wervikse Kadobonnen en daarnaast ook nog een aantal naturaprijzen. (EDB)