Jongste decennium kende Roeselare de grootste bevolkingsaangroei in onze provincie: “Vooral werkgelegenheid lokt mensen naar hier”

In een decennium tijd is de bevolking met 5.559 inwoners aangegroeid en is daarmee de sterkste groeiende gemeente in onze provincie. De natuurlijke aangroei is uiteraard klein in vergelijking met de migratie. Het is vooral de werkgelegenheid bij bedrijven in en om Roeselare dat volk aantrekt. “En die mensen vestigen zich vooral in Roeselare en Rumbeke”, merkt schepen Stefaan Van Coillie op.

Roeselare heeft dus zeker een aantrekkingskracht op actieve mensen die naar de stad willen komen wonen, anderzijds leven er in vergelijking met tien jaar geleden ook 70 procent meer 90 tot 105-jarigen in onze stad. Ook de vergrijzing (+2,3 procent ten opzichte van vorig jaar) speelt dus wel degelijk een rol. De gemiddelde Roeselarenaar is 42 jaar oud, de man klopt af op 41 jaar, de gemiddelde vrouw op 43,5. De jongste gemiddelde leeftijd vinden we in Oekene (40,2 jaar). “Maar de hoofdconclusie is dat er heel wat mensen naar onze stad komen om te werken. Er zijn bedrijven als Poco Loco, Deceuninck, Soubry en Soenen Golfkarton die snakken naar arbeidskrachten”, poneert schepen van burgerzaken Stefaan Van Coillie (CD&V), geflankeerd door Andries Sioen, diensthoofd burgerzaken.

Geen coronababyboom

Er is ook de natuurlijke aangroei, maar die is vrij beperkt. 624 kinderen kwamen er bij, 599 mensen overleden. De natuurlijke aangroei bedraagt zo 25. In de Roeselaarse materniteit werden 1.399 kinderen geboren, waarvan 551 die inwoners zijn van Roeselare. 73 kinderen zagen buiten de stadsgrenzen het levenslicht. Er werden dus ook 848 kinderen van buiten Roeselare in AZ Delta geboren, Staden spant de kroon met 99. Op de tweede plaats Izegem (94), toch wel opvallend omdat men daar ook een eigen materniteit heeft. “De verwachte coranababyboom is wel uitgebleven. In 2020 was de natuurlijk aangroei nog negatief (-30), maar dat komt uiteraard ook door de oversterfte door corona”, weet schepen Van Coillie. Het geboortecijfer van 2021 is het laagste van de jongste tien jaar.

De aangroei van de bevolking komt dus vooral op conto van het migratiesaldo. 2.905 mensen verlieten de stad, 3582 kwam er bij. Dat maakt 677 extra Roeselarenaars, samen met de natuurlijke aangroei klopt men daar af op 702 en dus dikte het bevolkingsaantal aan met 1,1 procent. Het bevolkingsaantal kende de jongste kwarteeuw een constante groei, 1996 was het laatste jaar waar men nog een daling kende. In vergelijking met 1996 is de bevolking aangegroeid met 21 procent, goed voor in totaal 11.183 inwoners. Er is dus nog een bevolkingsaantal van een dorp als Staden toegevoegd aan het Roeselaarse inwonersaantal. De stijging in de laatste tien jaar jaar bedraagt ruim 8,5 procent.

Bijna 15.000 Rumbekenaars

Opvallend daarbij is evolutie van het aantal mannen ten opzichte van vrouwen. 20 jaar geleden waren er nog 800 dames meer dan heren. Nu zijn dat er nog 172. Opnieuw kan hier gekeken worden naar de arbeidsmigratie, waarbij vooral mannelijke krachten zich hier komen vestigen.

En daarbij zijn deelgemeenten Roeselare en Rumbeke het populairst. In vergelijking met tien jaar geleden (2012) is Roeselare meer dan 40.000 inwoners gaan tellen: van 38.357 naar 41.665 (+3.308). Een aangroei van 8,6 procent. In Rumbeke is dat cijfer nog opvallender. Daar is de bevolking met 12,1 procent gegroeid. Daarmee schuift Rumbeke (14.932 inwoners) steeds verder weg van omliggende gemeenten als Staden, Hooglede, Moorslede en Ledegem waar de stijging veel kleiner is. In Beveren is er slechts een aangroei van 1,4 procent en in Oekene van 1,2 procent gezien over tien jaar, maar er is in een daling in vergelijking met vijf jaar geleden. “Het is een bewuste keuze van het stadsbestuur, die al enkele jaren geleden werd genomen, om Oekene en Beveren landelijk te houden. De meest nieuwe verkavelingen situeren zich in Rumbeke of Roeselare, ook de appartementsbouw concentreert zich in het stadscentrum.”

178 % meer vreemdelingen

Maar waar komen die nieuwe bewoners nu allemaal vandaan? Van wie naar Roeselare komt wonen, komt nog meer dan de helft uit West-Vlaanderen, van wie uit Roeselare vertrekt blijft ruim driekwart in onze provincie. De voorbije tien jaar is het aantal personen in Roeselare met een andere nationaliteit dan de Roeselaarse gestegen met 178 procent (+ 4.567). Ten opzichte van vorig jaar bedraagt de stijging 7,1 procent (+472). In totaal wonen nu 116 verschillende nationaliteiten in de stad, goed voor 7.133 vreemdelingen, ruim elf procent van de totale bevolking. Net geen 70 procent is komt uit Europa. “Daar hebben de mensen soms een verkeerde kijk op. Er wonen op dit moment 136 Marokkanen en 26 Turken in onze stad. Al heb je natuurlijk ondertussen ook al de tweede en derde generatie die de Belgische nationaliteit dragen.”

Trouwen in de zomermaanden

Van de Europeanen spannen de Roemenen met 2.659 de kroon. De Polen volgen met 656 op de tweede plaats. “Die gasten integreren zich hier wel. Ze hebben al elk hun voetbalploeg, ik heb er zelf al tegen gespeeld”, zet schepen Van Coillie als kanttekening. “In streken waar de landbouw sterker staat, vind je meer Polen. In Roeselare zelf is er minder landbouw, in de gemeenten rondom ons wel natuurlijk.”

227 koppels gingen vorig jaar wettelijk samenwonen. Maar in Roeselare wordt natuurlijk ook nog getrouwd. 183 keer in 2021 en voor het eerste duikt men daarbij onder de 200. In 2020 waren er nog 218 huwelijken en ook dat was toen al een dieptepunt. De maanden juli (26) en augustus (24) blijken nu het populairst om te trouwen, al hadden de geldende coronamaatregelen daar allicht ook wel mee te maken. Het was wel een topjaar voor de briljanten huwelijksjubilea, 46 koppels waren al 65 jaar getrouwd. In 2021 telde de stad 18 eeuwelingen, de oudste inwoner is 104 jaar.

Net geen 600 mensen stierven ook in 2021. In totaal werden 475 Roeselarenaars en 44 niet-inwoners op de stedelijke begraafplaatsen begraven, het overgrote deel daarvan in de Groenestraat.

En dan als uitsmijter nog volgende cijfers: 51 mensen lieten hun voornaam veranderen, zes mensen veranderden hun familienaam en vier mensen wisselden van geslacht. Sinds 2014 is het ook mogelijk om je kind een dubbele familienaam te geven. De ouders van 32 kinderen kozen daarvoor.

In 2021 kwamen net geen 50.000 mensen langs bij de dienst burgerzaken. Ondertussen werkt die vanuit ARhus. “De mensen vinden vlot hun weg naar hier. Je kan een uurtje gratis parkeren onder De Munt en we werken op afspraak. Dat verloop vlot”, besluiten schepen Stefaan Van Coillie en Andries Sioen.