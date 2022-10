Jongeren uit vzw De Loods ontvangen keyboard van Coldplay: “Unieke gift”

De Britse rockband Coldplay stond afgelopen augustus vier keer in Koning Boudewijnstadion in Brussel met hun ‘Music of the Spheres”-wereldtour. Coldplay schonk tijdens hun passage in België keyboards aan enkele zorgpartners van de Stichting Pelicano. Vzw De Loods – een organisatie in de jeugdhulp uit Heuvelland en Poperinge die 70 kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen begeleid in de Westhoek – mocht een keyboard in ontvangst nemen.

“Begin augustus 2022 was Coldplay in ons land met hun tournee ‘Music of the Spheres World Tour’. Ze vulden het Koning Boudewijnstadion niet minder dan vier keer en braken het ticketrecord in ons land met meer dan 220.000 verkochte tickets door eenzelfde artist. Maar daar bleef het niet bij. Coldplay liet namelijk ook hun hart voor muziek en kwetsbare kinderen en jongeren spreken tijdens hun passage in België. Ze schonken via Live Nation namelijk keyboards aan enkele zorgpartners van de Stichting Pelicano. Een mooie schenking aan een stichting die zich via meer dan 750 zorgpartners sinds jaar en dag inzet in de strijd tegen kinderarmoede in België”, klinkt het bij vzw De Loods. De organisatie in de jeugdhulp uit Heuvelland en Poperinge begeleidt 70 kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen in de Westhoek.

“Wij zijn één van de gelukkigen van deze unieke gift van Coldplay. Dankzij deze mooie schenking van een wereldvermaarde groep, Live Nation en Stichting Pelicano, zullen vanaf nu de kinderen en jongeren die door vzw De Loods begeleid worden, extra gestimuleerd worden om zelf muziek te spelen en te creëren, met behulp van een wel heel bijzonder keyboard.”