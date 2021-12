Jongeren uit de Bellewijk pakken uit met podcasts over ‘hun’ wijk

Het afgelopen jaar vertelden jongeren uit de Bellewijk uit Poperinge over hun wijk, wat zijn wensen in de wijk en wat ze te danken hebben aan de wijk aan jeugdwerker Dimitri Denys van Groep INTRO vzw voor zijn podcastproject. Ze deelden Dit weekend kregen de jongeren en de buurtbewoners de podcast over ‘hun wijk’ te horen tijdens een toonmoment onder muzikale begeleiding van lokale rapper CL Yellow G afgespeeld.

Jeugdwerker Dimitri Denys van Groep INTRO vzw startte begin 2021 met outreachend werken in de Bellewijk in Poperinge met het podcastproject ‘Buddy Enhi’. “Met mijn Hangsters-caravan landde ik in de Poperingse buurtwijk waar ik jongeren warm maakte om verhalen te delen. Ondanks een koud en nat voorjaar, en wisselende coronamaatregelen, lukte het wel om de jongeren mee te nemen in wat een boeiend en uitdagend verhaal werd. Tijdens en na de zomer kwamen de jongeren samen tijdens leuke activiteiten waar ze verhalen deelden om in de podcasts te gieten”, zegt jeugdwerker en initiatiefnemer van het podcastproject Dimitri Denys. Het podcastproject werd mogelijk gemaakt met een subsidie van de Vlaamse Overheid.

Podcastproject ‘Buddy Enhi’

“Waar tieners net een moeilijk te bereiken groep blijken te zijn, lukt het om de jongeren mee te nemen in hun vrije tijd. Zo gingen we op uitstap naar zee, naar Doornik, gaan bowlen, naar een instuif of maakten we een Halloweenwandeling in het bos. Deze vele ontmoetingen zorgden voor een informele setting waar de jongeren open bloeiden en waar verhalen loskwamen.” De kwetsbare jongeren konden tijdens deze momenten ook steeds terecht bij jeugdwerker Dimi met vragen over werk, wonen, Covid-19 en zoveel meer. “Mensen kijken soms neer op de Bellewijk, vele jongeren voelen deze schaamte zelf ook, maar tegelijk zijn ze erg trots op hun wijk.”

Toonmoment op symbolische plaats

Pieter Verfaillie van De Heren monteerde de vele fragmenten tot een mooi eindresultaat. “De jongereren vertellen in de podcast over ‘hun’ wijk, wat zij wensen in de wijk en wat ze te danken hebben aan de Bellewijk. Er komen ook nummers aan bod van de lokale rapper CL Yellow G die gelijkaardige thema’s in zijn nummers behandelt.”

Het eindresultaat werd dit weekend samen met de jongeren en de buurtbewoners op hun basketbalpleintje in de Bellewijk beluisterd. “Dit pleintje speelt voor vele jongeren een belangrijke rol, het is ook de symbolische plaats waar ik met hen in contact kwam. Tijdens het luistermoment verzorgde rapper CL Yellow G ook live muziek.” De podcast kan je zelf beluisteren op soundcloud.com/hangsters8970.