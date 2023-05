Jongeren op kamp in De Lovie: “Voor kampers en bewoners zeer waardevol”

Jaarlijks zetten jongeren zich in als vrijwilligers in De Lovie vzw in Poperinge tijdens het Joka-kamp. Ook vrijwilliger Emma steekt er de handen uit de mouwen. Ze gaat ondertussen al voor de zesde keer mee op kamp in De Lovie. Het kamp vindt plaats van 9 tot 14 juli.

De Lovie vzw in Poperinge is een plek waar jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen thuiskomen. “Er wordt heel wat georganiseerd in deze voorziening om de bewoners een onvergetelijke zomer te bezorgen, waaronder een Joka-kamp. Deze zomer vindt het Joka-kamp plaats van 9 tot 14 juli en er is nog plek om mee te gaan”, vertelt Jolien Jaspers, algemeen coördinator van Present vzw. Joka is het jongerenproject van Present waarbij Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen hun deuren openstellen voor jongeren tussen 16 en 26 jaar die er op kamp gaan. Het gaat om voorzieningen voor ouderen, mensen met een fysieke of mentale beperking of psychische problemen. Joka organiseert kampen in zorgvoorzieningen in heel Vlaanderen sinds 1980.

“Met Joka ga je een week op kamp in een zorgvoorziening. De jongeren werken een programma uit en bezorgen de bewoners – en zichzelf – een onvergetelijke week. Ze maken bijvoorbeeld een leuke wandelzoektocht, stellen een quiz samen of organiseren een groot dansfeest.”

Jeugdig enthousiasme

“Voor de bewoners van De Lovie is het bezoek van de jonge kampers een hoogtepunt van de zomervakantie. De jongeren doorbreken de dagelijkse routine en brengen met hun jeugdig enthousiasme de buitenwereld naar binnen. Ook voor de kampers zelf is deze ervaring ontzettend waardevol. Voor vele jongeren is dit een eerste kennismaking met het werk in de zorgsector en voelen ze ontzettend veel liefde en dankbaarheid van de bewoners en het personeel.”

Emma en Oona gaan nu voor de zesde keer op kamp. “Joka biedt kampen aan in heel wat verschillende settings. Gaande van psychiatrische centra, rusthuizen tot voorzieningen voor mensen met een beperking. Ik heb zes jaar geleden gekozen voor de laatste doelgroep. Het was net de periode dat het eerste seizoen van Down the road op tv was. Ik vond de sfeer binnen de groep zo leuk en dacht ‘wauw dat wil ik ook doen’. Ik ben toen online beginnen zoeken naar organisaties die kampen organiseerden met mensen met een speciale zorgvraag en kwam zo op de site van Present terecht”, zegt Emma Van Lommel (21). Ze woont in Laakdal (Antwerpen). Ze studeert revalidatiewetenschappen & kinesitherapie aan de Uhasselt.

Ervaring

“Ik heb me samen met twee vriendinnen ingeschreven en nu zijn we zes jaar verder. Ik wist dat ik het liefste met kinderen én mensen met een mentale beperking wou werken, dus koos ik voor De Lovie. Naast mijn ‘ideale’ doelgroep beschikken ze in De Lovie ook over heel veel mogelijkheden. Er zijn verschillende materialen, ruimtes… tot onze beschikking tijdens het kamp. We kunnen met de pedalo’s op het water gaan, met de go-carts een rondje fietsen, springen op het springkussen, naar de boerderij gaan… de mogelijkheden zijn echt eindeloos.”

Tijdens haar eerste jaar Joka-kamp was Emma 16 jaar en studeerde ze Economie-Wiskunde. “Daar heb ik ontdekt dat ik heel graag zorg voor anderen en dat ik daar iets mee wou doen in mijn studies. Nu studeer ik voor kiné. Ik heb tijdens de kampen heel veel geleerd. Daarnaast heb ik ook geleerd om te communiceren met anderen, verantwoordelijkheid te nemen, probleemoplossend te denken. Je leert er over jezelf én anderen! Ik kan het echt iedereen aanraden.”

Oona en Emma zoeken nog enthousiaste jongeren die deze ervaring niet willen missen. “Hoe meer kampers, hoe meer activiteiten er mogelijk zijn en bewoners op extra aandacht kunnen rekenen. Ben je tussen 16 en 26 jaar en wil je proeven van een weekje andere vakantie in een zorgcontext? Neem dan zeker een kijkje op onze website voor meer info en schrijf je in voor het kamp in De Lovie.”