Jongeren nemen voor één dag Center Parcs De Haan over

Van keukenhulp of bewakingsagent tot animator en receptiemedewerker: een dertigtal jongeren ging donderdag tijdens YOUCA Action Day aan de slag in Center Parcs De Haan. Het loon dat ze verdienden – 55 euro per leerling – gaat naar jongerenprojecten wereldwijd.

YOUCA is een organisatie die jongeren wil stimuleren om samen werk te maken van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens de jaarlijkse ‘Action Day’ gaan meer dan 15.000 leerlingen één dag elders aan de slag tijdens de schooluren. Center Parcs bood de deelnemende jongeren een unieke en leerrijke ervaring aan door hen een hele dag te laten meelopen in bestaande functies: van redder tot bewaker, van dierenverzorger tot schoonmaker, van kelner tot kok of zelfs als technieker of entertainer… Weer andere jongeren namen voor één dag de sociale media over.

Loon werd verdubbeld

“Een win-win: wie weet blijven er jongeren plakken als jobstudent of later als vaste medewerker”, zegt Kelly Castelein, HR recruiter bij Center Parcs. Center Parcs De Haan verdubbelde het loon dat de jongeren er tijdens Action Day verdienden. “Om hen een duimpje te geven voor de mooie inspanningen die ze leverden, en omdat het goede doel ook nog eens volledig in lijn ligt met ons beleid rond duurzaam en rechtvaardig ondernemen”, klinkt het. Dit jaar is dat goede doel een project van Rikolto in Oeganda, Ecuador en Burkina Faso. Center Parcs De Haan schreef uiteindelijk een cheque van 5.500 euro uit.