Jongeren lopen dubbel zo veel kans op arbeidsongeval dan gemiddeld

Jong ACV kreeg het afgelopen jaar opnieuw een aantal hallucinante dossiers van jobstudenten die slachtoffer werden van een arbeidsongeval. Daarom voert de jongerenvakbond in de ‘Week van de Jobstudent’ actie. Jong ACV West-Vlaanderen ging op 19 april op verschillende plaatsen langs in de provincie om sensibiliseringsacties te voeren, ook bij de Howest in Kortrijk. Tom Lingier, verantwoordelijke van Jong ACV West-Vlaanderen was aanwezig.

“Het is hoog tijd dat de veiligheidswetgeving wordt toegepast en gecontroleerd. Het kan niet dat vooral minderjarigen op een onveilige manier aan het werk zijn. We geven de jobstudenten informatie over de wetgeving ter zake en wijzen hen op onze gratis infolijn ISA. Daarnaast gaan we via een veilig hamertje klop op zoek naar welke student de meest vaste hand heeft.”

In de periode 2013 tot 2020 hadden jongeren tussen 15 en 19 jaar veel meer kans op een arbeidsongeval dan gemiddeld. 13% van de jonge werkers – vaak zijn dit jobstudenten – had in die periode een arbeidsongeval. Dat is dubbel zo veel als de gemiddelde werknemer.

“De wetgeving inzake veiligheid en welzijn op het werk voor minderjarigen en jobstudenten is behoorlijk streng”, legt Tom uit. “Zo is een risicoanalyse verplicht en moet de werkgever de jongere informeren over de veiligheidsvoorschriften en -risico’s op het werk. Ook het aanbieden van geschikte veiligheidskledij is belangrijk.”

Praktijk versus theorie

In de praktijk ziet het er vaak anders uit. Tijd voor een fatsoenlijk onthaal en informatie over veilig werken is er meestal niet. Jongeren moeten zelf hun kledij meenemen en krijgen vaak geen arbeidsreglement. In meer dan 60% van de arbeidsongevallen zijn voornamelijk jonge mensen het slachtoffer. 48% van de jonge slachtoffers van een arbeidsongeval werkt bovendien met een interim contract.

“Wie werkt met een dag- of weekcontract moet opbrengen. Een goed onthaal en een fatsoenlijke opleiding kost de werkgever tijd, en dus geld”, stelt Tom Lingier. “De gevolgen en de kosten van dat businessmodel worden op de jongere én op de samenleving afgewend.”

Voor het jaar 2020 zijn er in de categorie -25 jaar 2.363 arbeidsongevallen in West-Vlaanderen geregistreerd. Daarmee staat West-Vlaanderen op de tweede plaats, na provincie Antwerpen, die met 2.818 ongevallen de kroon spant. Oost-Vlaanderen had er 2.257, Limburg 1.193 en Brussel 985. “Er is dus zeker bij ons nog werk aan de winkel”, besluit Tom Lingier. (MD)