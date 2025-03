Jongeren krijgen eigen hoek in Zwevegemse bibliotheek

“Bibliotheken zijn al lang niet meer die saaie boekenruimtes waar het stil moet zijn. Het zijn veeleer ontmoetingsplaatsen geworden”, zei bibliothecaris Peter Mortier onlangs. Dit werd vrijdagavond nogmaals bewezen met de opening van een jongerenhoek in de bibliotheek van Zwevegem. “Die jongerenhoek is een plaats waar jongeren, tussen 13 en 26 jaar, kunnen gamen, huiswerk maken of genieten van de nieuwe collectie ‘Young Adult’ boeken, Manga en 14+ literatuur. Daarnaast is er ruime informatie beschikbaar over mentaal welzijn”, zegt schepen Dirk Desmet.

Het idee lag al een tijdje te rijpen en kreeg nu de uiteindelijke uitvoering. “Lagere schoolkinderen hebben het project ‘Warme William’ waar ze met problemen of wanneer ze zich eenzaam voelen, terechtkunnen. We merkten dat er voor jongeren eigenlijk niet veel was. Vandaar dat we besloten deze ruimte in de bibliotheek om te vormen”, aldus de schepen.

De jongerenhoek wil meer zijn dan een plaats waar de jeugd lekker kan chillen. Er werd een samenwerking opgezet met Overkop en JAZ, wat staat voor Jongeren Aan Zet. “Overkop is er voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Je kan er jongeren ontmoeten en uw kopzorgen delen met andere jongeren. Zwevegem is een Overkop-spot en dus geen fysiek Overkop-huis. Het aanbod is ongeveer hetzelfde. Je kan er dus ook activiteiten of initiatieven terugvinden”, aldus de schepen.

Ruime belangstelling

Tijdens de opening vrijdag, was er ruime belangstelling. Niet in het minst van de jongeren zelf. Hun reacties waren vrij lovend en ze beloofden om vaker terug te keren en het ook kenbaar te maken in hun vriendenkring.

De opening van de jongerenhoek markeert ook de start van JAZ@bib, een project dat jongeren de kans geeft om actief bij te dragen aan de invulling van deze ruimte. Wie tussen de 13 en 26 jaar is en barst van de ideeën of wie de jongerenhoek verder mee wil vormgeven of iemand die een leuk idee heeft voor een activiteit, is zeker welkom op de infosessie op donderdag 6 maart tussen 14 en 16 uur.