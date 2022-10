Jongeren De Zande uit Wingene timmeren steenuilennestkastjes: “Goed voor technische vaardigheden en kennis over natuur en steenuilen”

Jongeren en leerkrachten van gemeenschapsinstelling De Zande, campus Wingene, timmerden afgelopen weken dertig nestkastjes voor steenuilen. Het eerste nestkastje kreeg vandaag een vaste plaats in reservatiedomein de Gulke Putten.

In de gemeenschapsinstelling van Wingene verblijven er 35 jongens vanaf 14 jaar die een delict gepleegd hebben of daarvan verdacht worden. De jongeren volgen tijdens hun verblijf ook onderwijs binnen de campus en kunnen onder meer het vak tuinbouw volgen. De voorbije periode kregen ze de opdracht om nestkastjes voor steenuilen te timmeren. “Het project helpt de jongeren aan hun technische vaardigheden en ze leerden wat meer over de natuur en over steenuilen”, vertelt Niels Heselmans van Agentschap Opvoeden.

Veilige slaapplaats

Het project kende een vliegende start dankzij de deskundige begeleiding van Zuid West-Vlaamse steenuilenwerkgroep en moet de steenuilenpopulatie in het aangrenzende natuurreservaat de Gulke Putten en verderop in de regio extra schuilplaatsen bieden. Het Streekfonds West-Vlaanderen zorgde voor een financieel duwtje in de rug waardoor het materiaal aangekocht kon worden waarmee men aan de slag kon. Een anonieme jongen uit de instelling plaatste het nestkastje in de boom in het natuurreservaat en vult aan: “Ik weet dat steenuilen het moeilijk hebben en geen veilige nestplaats of slaapplaats vinden. Voedsel vinden is ook heel moeilijk. Ik zie graag roofvogels en steenuilen. Ik werk graag mee aan het nestkastenproject en dit om de dieren te helpen.”