Jongeren blazen jeugdhuis Kernelle nieuw leven in

Na een vijftal jaar zonder krijgt Dentergem vanaf maart opnieuw een jeugdhuiswerking. Een vriendengroep met jongeren uit de gemeente wil de werking in de Kernelle immers nieuw leven in blazen. Op 11 maart opent het jeugdhuis opnieuw zijn deuren.

En dat is ook grotendeels te danken aan de ‘oude garde’ van mvc De Argentijntjes en DJ Woestie. Zij organiseerden in september nog ‘Kernelle Vintage’ om geld in te zamelen voor een nieuwe jeugdhuiswerking. Met succes, want ze haalden maar liefst 2.000 euro op. Een bedrag dat opzijgezet werd voor toekomstige initiatiefnemers, op voorwaarde dat zij gemotiveerd waren en met een langetermijnplan op de proppen kwamen. “We wilden geïnteresseerde jongeren met dat geld een duwtje in de rug geven”, vertelt Jochen Tack, voorzitter van De Argentijntjes.

De moeite loonde, want in de nasleep van het evenement kreeg een groep van dertien vrienden interesse om een nieuwe jeugdhuiswerking op te starten. “Met die jongeren hebben we toen enkele keren samengezeten om te luisteren naar hun ideeën”, vertelt schepen van Jeugd Bart De Keukeleire (Eendracht), wiens zoon Pepijn ook een van de initiatiefnemers is. “Die gesprekken verliepen constructief, waarna ook De Argentijntjes hun zegen gaven.”

Elke tweede vrijdag van de maand

En zo geschiedde. “We kwamen tot het besluit om elke tweede vrijdag van de maand het jeugdhuis te openen”, zegt Bernd De Wintere, een van de dertien vrienden. “Het was altijd al een beetje een droom om iets in deze richting te doen en toen we over een eventuele jeugdhuiswerking begonnen te spreken waren we allemaal meteen enthousiast.”

Aan de naam van de Kernelle wordt alvast niet geraakt. “Want Kernelle is een begrip in Dentergem”, is Bernd De Wintere duidelijk. “Aanvankelijk willen we één keer per maand openhouden en dan zien we wel hoe het vlot. Het moet echt iets worden voor de jeugd, want dat ontbreekt op dit moment in de gemeente. We geloven evenwel dat dit kan uitgroeien tot iets moois.”

Jeugdhuis heropfrissen

Ook de gemeente is erg enthousiast. Zo gaat ze het jeugdhuis deze maand zelfs nog wat opfrissen. “Daarvoor trekken we zo’n 6.000 euro uit”, aldus Bart De Keukeleire. “De elektriciteit wordt aangepakt, er komt een versterker en een lichtstrip tegen het plafond en ook de verlichting in de toiletten krijgt een upgrade.”

Daarnaast wordt de huur van de Kernelle het eerste jaar ook verlaagd. “Daardoor kunnen de jongeren toch wat reserves opbouwen. Dit initiatief moet een troef worden voor Dentergem en de jongeren de kans geven om na school in de eigen gemeente iets te gaan drinken”, besluit de schepen. (TM)