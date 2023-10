‘Jongens en meisjes’ uit 1953 blazen verzamelen

De zeventigjarigen (°1953) van alle scholen van Groot-Kortemark zijn bijeengekomen voor een receptie in de Gildezaal in Handzame, aangeboden door het gemeentebestuur. Er waren maar liefst 66 ‘jongens en meisjes’ aanwezig. De organisatie was in handen van Luc Decuyper, Franky Geleyn, Daniël Verduyn, Rita Doom, Rita Decaesstecker, Patrick Devos en Paul Kimpe. Op de receptie was er een special guest aanwezig: Daniël Dewulf, destijds onderwijzer in het vijfde leerjaar van de gemeentelijke jongensschool in Kortemark. Nadien werd de reünie verdergezet in Salons De Vrede in Ichtegem. (JDK)