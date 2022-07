Jongen die twee uren vermist was op strand Koksijde snel teruggevonden door redders

Op het strand van Koksijde kon een zoektocht naar een vermiste jongen dinsdagavond goed beëindigd worden. Rond 18.15 uur maakte een man van 51 jaar uit Walcourt een melding bij de strandredders dat een 13-jarige jongen uit het Waalse Gerpinnes bij Charleroi al twee uren niet meer gezien was.

Waarom zo lang gewacht werd om de vermiste jongen op te geven bij de strandredders is niet duidelijk. Er was geen vermoeden dat de jongen in zee was geraakt maar wellicht liep hij verloren op het strand. De melding bij de strandredders had snel resultaat.

De procedure werd opgestart om de jongen terug te vinden en nadat de strandredders het signalement van de 13-jarige jongen verspreidden kon hij al na enkele minuten teruggevonden worden op het strand, ter hoogte van het Eugenie Terlinckplein.

Ook de politie Westkust en de brandweer kregen de oproep binnen maar werden snel door de redders op de hoogte gebracht dat de jongen terecht was.

(JH)