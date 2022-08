Jongen (17) bewusteloos uit zee gehaald in De Haan

Een 17-jarige jongen werd gisterenavond rond 17 uur bewusteloos uit het water gehaald door de strandredders. De jongen was gaan zwemmen in een bewaakte zone in zee met een groep van het Zeepreventorium, maar door de stroming waren ze iets afgedreven. “Hij was vlug terug bij bewustzijn en werd voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis gehouden”, vertelt hoofdredder Bas Vanhaecke.

Een groep van het Zeepreventorium in De Haan had gisterenmiddag met het warme weer besloten om even af te koelen in zee. “Hun verblijf ligt hier vlakbij onze bewaakte zone, dus we zien ze hier regelmatig zwemmen”, zegt hoofdredder Bas Vanhaecke. “Door de stroming en de wind waren ze in het water wat opgeschoven uit onze bewaakte zone. Een van onze redders is ze dan gaan terugroepen. Toen merkte er iemand van hun groep op dat er een van hen ontbrak. De redders hebben de 17-jarige jongen bewusteloos in het water gevonden en hem eruit gehaald.”

“Toen ze met de jongen op het strand waren, was hij al terug bij bewustzijn. De situatie is dus nooit heel ernstig geweest, maar door de medische achtergrond van de jongeren in het Zeepreventorium hebben we toch de nodige maatregelen getroffen. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en hebben de jongen meegenomen voor een nacht observatie indien hij toch wat zeewater had binnengekregen.”

Druk weekend voor de boeg

Het was de afgelopen anderhalve maand al zeer druk voor de strandredders aan onze kust. “Het is de hele tijd door druk. We hebben nog geen enkele rustige dag gehad, eigenlijk echt een topzomer voor de mensen hier. Ook dit weekend zal het opnieuw zeer druk zijn met de hittegolf. We verwachten veel toeristen vanuit het binnenland die de nodige afkoeling hier zullen komen opzoeken”, besluit Vanhaecke.