Jonge Wolf Jaak Dhondt uit Menen helpt bedrijven bij het aanwerven van talent

Eind vorige zomer startte bedrijfspsycholoog Jaak Dhondt zijn rekruteringsbedrijf Dhondt Careers op. Dat deed hij uitgerekend in een periode waarin de pandemie voor heel wat problemen op de arbeidsmarkt zorgde en veel werving- en selectiebedrijven de handdoek in de ring wierpen.

“Maar ik was vastbesloten om de sprong te wagen, want ik zag ook heel wat unieke mogelijkheden in ‘the war for talent’. Ik beschouwde het als mijn missie om werkzoekenden en bedrijven door deze moeilijke periode te helpen en te begeleiden. Meer zelfs: om bedrijven met de aanwerving van nieuwe talenten sterker te maken dan ooit tevoren”, vertelt de jonge ondernemer.

“Momenteel leven we in een unieke periode: er zijn nog nooit zoveel openstaande vacatures in verhouding tot zo weinig werkzoekenden geweest. Dit maakt de job van recruiter héél erg moeilijk, maar tegelijk ook zeer belangrijk: voor een bedrijf wordt het steeds moeilijker om zélf nog mensen te vinden. Ook als kandidaat heb je best iemand die door het bos nog de bomen ziet en je begeleidt in dit zoekproces.”

“En dus is het belangrijk om écht kwalitatief te werk te gaan, dit in iedere stap van het rekruteringsproces. Zo investeerde ik in de meest innovatieve softwaretools en werk ik enkel met wetenschappelijk valide testen.”

Luisteren naar klanten

Dhondt Careers, dat zich ook toelegt op studiekeuzebegeleiding voor studenten, draagt niet alleen kwaliteit hoog in het vaandel. Het bedrijf onderscheidt zich ook door een eerlijke en transparante aanpak, gekoppeld aan een persoonlijke opvolging.

“Het allerbelangrijkste binnen onze branche is iets heel simpel, namelijk luisteren. Luisteren naar waar zowel het bedrijf als de kandidaat op zoek is en daar oplossingen voor zoeken. De dag van vandaag worden werkzoekenden overladen met vacatures waar ze helemaal niet geïnteresseerd in zijn. HR-managers op hun beurt krijgen kandidaten voorgeschoteld die totaal niet voldoen aan hun vragen.”

“Dankzij een persoonlijke benadering van elke kandidaat en elk bedrijf slaag ik erin om kandidaten aan te leveren die perfect bij het gezochte profiel aansluiten. De klanten weten die aanpak te waarderen en de mond-tot-mondreclame doet dan ook volop zijn werk”, besluit Jaak.

