Jonge wielrenner Gust Depraetere uit Oostnieuwkerke schenkt 160 euro aan Het Havenhuis in Reninge

Gust Depraetere (15) uit Oostnieuwkerke schonk woensdag 160 euro aan Het Havenhuis, een zorgvoorziening in Reninge voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Gust Depraetere is eerstejaarsnieuweling bij Cycling Team Luc Wallays Jonge Renners Roeselare. Hij zamelde met de verkoop van sponsorkaarten 320 euro in, waarvan hij 160 euro aan Het Havenhuis schonk.

Stig Broeckx

“Ik heb veel respect voor Stig Broeckx (een Belgische wielrenner die bij een val in 2016 tijdens de Baloise Beglium Tour ernstige hersenschade opliep en keihard werkte aan zijn revalidatie, red.). Ik kijk naar hem op”, zegt Gust.

“Ik ben heel blij dat ik dagelijks kan doen wat ik het liefste doe, namelijk koersen. Maar anderzijds besef ik ook wel dat dit voor velen niet meer mogelijk is door een of andere beperking of na een ernstig ongeval.”

“Gust hoort ons soms wel vertellen over bepaalde situaties waarbij wij in contact komen met deze doelgroep”, zegt papa Stijn Depraetere, die ergotherapeut is en beroepshalve regelmatig in Het Havenhuis komt.

“Toen we samen op het idee kwamen een bedrag aan Het Havehuis te schenken, twijfelde Gust geen seconde en was hij onmiddellijk akkoord.”

De jonge wielrenner kwam het geld woensdagnamiddag persoonlijk overhandigen en vertelde aan enkele bewoners van Het Havenhuis honderduit over zijn sport. “Hij toonde ook foto’s en zijn fiets”, zet Christel Capoen, ergotherapeut in Het Havehuis.

Gepast geschenkje

“Gust werd niet me lege handen terug naar huis gestuurd. Omdat we op de hoogte waren van zijn komst, hadden we samen met enkele bewoners een gepast geschenkje gemaakt. Bewoner Philippe bedankte Gust en vertelde hem hoezeer we zijn gebaar appreciëren. We wensen Gust alvast veel succes met zijn sportieve loopbaan.”

Gust koerst al van bij de derdejaarsaspiranten. Cyclocrossen doet hij het liefst. “Maar in de zomer kan en mag ik natuurlijk niet stilzitten en richt ik me vooral op de zwaardere parcoursen”, besluit de jonge wielrenner. “De klimkoers in Herbeumont op 6 juli is alvast een koers waar ik naar uitkijk.”