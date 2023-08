Jonge weduwe Isabel (42) stapt Dodentocht met lotgenote: “Dit wordt heftig, maar we willen onze mannen eren”

In november 2021 stapte haar man uit het leven en werd de Torhoutse Isabel Steelandt (42) weduwe. Intussen richtte ze samen met lotgenote Mieke Everaert (37) uit Sinaai de vzw Never Walk Alone op. Op vrijdag 11 augustus starten de twee vriendinnen moedig in de 100 km lange Dodentocht.

Ook Mieke verloor haar man in november 2021. Via een Facebookgroep kwam ze in contact met Isabel en het klikte meteen. Met de vzw Never Walk Alone die ze hebben opgestart, steunen ze projecten voor mensen die moeten leven met verlies.

Wandelen is helend

Isabel werkt als ergotherapeut op de Torhoutse campus Rembert van het AZ Delta. Ze heeft drie kinderen: Amelie (15), Jolien (12) en Mathias (7). Haar man Christophe Dufoort runde een zelfstandige zaak in sanitair, verwarming en elektriciteit. Hij is maar 42 jaar geworden.

“Bij zijn dood stortte mijn wereld in”, getuigt Isabel. “Ik had het gevoel dat ik die dreun nooit meer te boven zou komen. Wat je op zo’n moment voelt, snapt alleen iemand die in hetzelfde schuitje zit. Iemand als Mieke. Mede dankzij haar heb ik mezelf verplicht uit mijn schulp te komen en er vooral ook te blijven zijn voor mijn kinderen. Er met lotgenoten over praten, helpt, maar ook wandelen is helend. Vandaar de naam van onze opgerichte vzw. Die is zeker niet toevallig gekozen.”

Het wordt heftig

Isabel en Mieke vatten het plan op om met z’n tweeën aan de Dodentocht in Bornem deel te nemen. “Ter ere van onze overleden mannen”, vertelt Isabel. “We beseffen nochtans heel goed dat het heftig zal worden. Zowel de fysieke als de emotionele pijn zullen de kop opsteken. Maar de wil om dit te doen en de tocht samen tot een goed einde te brengen, is bijzonder groot. Nochtans hebben we ons door tijdsgebrek niet optimaal kunnen voorbereiden. Maar we zullen hoe dan ook ons uiterste best doen. Onze vechtlust zal ons door de moeilijke momenten moeten slepen.”