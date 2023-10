Jonge twintiger uit Wingene dringt onbemande stuurpost van rijdende trein binnen: “We gaan er zonder stress raken”

In een filmpje op TikTok is te zien hoe een jongeman uit Wingene een onbemande stuurpost achteraan een trein is binnengedrongen. Hij speelt er met de hendels en knoppen en roept mensen op om gratis met hem mee te rijden. De NMBS liet weten het voorval ernstig te nemen en klacht neer te leggen tegen de twintiger.

Een jonge twintiger uit Wingene is eerder deze week binnengedrongen in een onbemande stuurpost achteraan een rijdende trein van de NMBS. In een filmpje op TikTok, dat ondertussen al meer dan 76.000 keer werd bekeken, toont de jongeman hoe hij plaatsneemt achter de controlepost en speelt met de hendels. Hij heet er ook iedereen welkom om gratis met hem mee te reizen.

Klacht ingediend

“Wij nemen dit voorval zeer ernstig”, klinkt het bij Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “Onbemand of niet, de jongeman bevindt zich op een plaats waarvoor hij niet bevoegd is, en daar tillen we erg zwaar aan. We zullen dan ook klacht indienen, het is dan aan de politie om dit verder te onderzoeken.”

Het zou gaan om dezelfde jongeman die eerder ook al in het nieuws kwam door agressieve uitlatingen tegen een treinbestuurder. Ook dat was te zien in een filmpje op TikTok. (CS)