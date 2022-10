Jonge tieners uit Varsenare organiseren marktje voor school in Nepal

Warre en Wout De Leener en hun pluszus Dieuwke organiseren op donderdag 3 november een klein marktgebeuren in de Varsenaarse Zandstraat ten voordele van een schooltje in het Nepalese Nawalpur. Papa Stijn was nog actief in Nepal en inspireerde zijn kinderen.

Warre (9), Dieuwke (11) en Wout (12) willen geld inzamelen voor een schooltje in het Nepalese Nawalpur. “Daar is geen stromend water, met moeite wat elektriciteit en het schooltje kampt met veel tekorten. We willen de school en onze leeftijdsgenoten helpen met de opbrengst van onze acties. Daarmee gaan we boeken, schrijfgerief en indien de opbrengst het toelaat ook de infrastructuur verbeteren.”

Frietjes en carwash

De inzamelactie vindt plaats in de vorm van een lokaal marktje, waarin elk kind zijn duit in het zakje doet. Wout verkoopt er frietjes, Warre organiseert een workshop armbandjes en andere attributen maken en Dieuwke staat in voor de carwash. Dieuwke en Warre bieden ook een schminkstand aan voor kinderen en volwassenen.

Burgemeester Frank Casteleyn ondersteunt het initiatief. “Ik ben maandagnamiddag bij het gezin langsgegaan om te kijken wat wij als gemeente kunnen betekenen. De kinderen hadden mij zelf een tijdje geleden opgebeld. Eigenlijk mochten ze dit niet doen van hun papa, maar ze hebben het toch gedaan. Straf eigenlijk, dit symboliseert een sterk geloof in hun acties.”

Zachte wind

Papa Stijn De Leener is trots op de drie jongste telgen van het nieuw samengestelde gezin. “De jongste drie hangen supergoed aan elkaar en hebben flink wat ideeën. Deze zomer hadden ze reeds een ijssalon op straat georganiseerd. Nu wilden ze dit opnieuw doen, maar voor een goed doel. Zo zijn we heel vlug uitgekomen op de vzw Manda Gawa, wat staat voor zachte wind. Ruim 20 jaar terug trok mijn toenmalige vriendin Annelies Pillen als vroedvrouw naar Nepal. Ikzelf ben een viertal keer nagereisd en was er in totaal een klein half jaar”, zegt Stijn, die nu hoofdverpleegkundige op de dienst cardiologie van AZ Sint-Jan is.

“Maar Annelies is de bezieler. Zij betaalt de schoolkosten van de kinderen. De school zelf bevindt zich in het bergdorp Nawalpur, op 80 kilometer van Kathmandu. De vzw draait nu vooral op giften van familie en vrienden, maar door corona draait het wel op een laag pitje. De kinderen gaat dit nu breder aanpakken en tonen initiatief. Via het contact met de burgemeester krijgen we promo op de gemeentelijke kanalen en zijn de contacten met de lokale ontwikkelingssamenwerkingsraad gelegd. Ik droom ervan om samen met hen eens terug te keren naar Nepal. Maar mijn partner en ik hebben net een huis gekocht en er komt nog een renovatie aan. Maar het zou mooi zijn als ze dan in werkelijkheid zien waarvoor ze deze toffe actie gedaan hebben. In elk geval, hier staat een trotse papa en pluspapa.”