Jonge student uit Bavikhove lokaliseert graven onbekende soldaten: “Na meer dan 100 jaar niet langer vermist”

Michiel Vanmarcke (21) uit Bavikhove slaagde erin al acht tijdens WO I vermiste militairen terug te vinden, zeven Britten en een Duitser. Na intensief speurwerk kon hij achterhalen onder welke grafsteen van een onbekende soldaat ze liggen begraven. Deze week kregen er daarvan twee een herinwijding, een in Vichte, de tweede in Heestert. “Ik ben blij dat ik de nabestaanden van deze mannen de afsluiting kan geven die ze verdienen.“

Deze week kreeg een graf van een onbekende soldaat zowel op de militaire begraafplaats Heestert Military Cemetery als op Vichte Military Cemetery alsnog een naam. In Vichte was dat het geval voor private Leonard George Holiday (19) uit Drayton St. Leonard in Oxfordshire. En in Heestert is nu een grafsteen te vinden met de naam Lance Corporal Owen James Munday (26) uit Stockbridge in Hampshire. De twee soldaten sneuvelden respectievelijk op 26 oktober 1918 en op 22 oktober 1918. Ze werden als vermist opgegeven en tot nu herdacht op de muur van het Tyne Cot Memorial in Passendale, waar in totaal de namen van zo’n 33.780 vermiste Britse soldaten en 1.170 vermiste Nieuw-Zeelanders te vinden zijn.

Levensmissie

Dat de twee soldaten meer dan 100 jaar na hun dood een volwaardige rustplaats krijgen is te danken aan de jonge student Michiel Vanmarcke uit Bavikhove. De twintiger, die internationale politiek studeert, maakt er zijn levensmissie van om zoveel mogelijk vermiste soldaten terug te vinden. Heel wat zijn immers begraven op een van de vele begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) die ons landschap rijk is.

“Op een grafsteen van een onbekende soldaat staat vaak wel enige andere informatie”, zegt Michiel. “In het geval van Lance Corporal Owen James Munday bijvoorbeeld stond tot voor kort te lezen: ‘A Lance CPL of The Great War, Hampshire Regiment, 22nd october 1918’. Daarmee weet je eigenlijk al veel. In de registers van de CWGC ga ik dan op zoek naar soldaten die op die dag zijn gesneuveld in de buurt van de begraafplaats. In het Kortrijkse zijn dat er een stuk minder dan in de Westhoek, wat het zoeken een beetje gemakkelijker maakt. Met de drie parameters kon ik al veel namen schrappen en op het einde van de rit bleef er nog een over.”

Brits ministerie van Defensie

Michiel maakt dan een dossier op voor de CWGC. “Als die mensen oordelen dat ik op het goede spoor zit, wordt alles doorgestuurd naar het JCCC van het Britse ministerie van Defensie.” Het Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC) neemt het onderzoek naar vermiste Britse soldaten op zich. Het is ook de organisatie die bevestigt dat de namen die Michiel ontdekte, wel degelijk correct zijn.

© MV

“Het Munday-dossier was het eerste dat ik indiende, in augustus 2017. Ook dat van Holiday was in die periode afgewerkt. Beiden sneuvelden relatief dicht bij elkaar in de buurt van waar ik woon. Ze waren lid van hetzelfde bataljon: het 15de bataljon Hampshire Regiment.”

Gesneuveld tijdens bevrijding Harelbeke

Voor de student zijn het niet de eerste graven die door hem werden gevonden. Ondertussen keurde het JCCC al 7 dossier goed, dat van Corporal Herbert Pearce. “Ik keek hier echt naar uit omdat die man begraven ligt op de Britse militaire begraafplaats in Harelbeke, de stad waar ik opgroeide. Harlebeke New British Cemetery is waarschijnlijk het militair kerkhof dat ik het meest bezocht. Daarnaast sneuvelde de soldaat tijdens de bevrijding van Harelbeke in 1918. Hij bleek onder een steen te liggen van een onbekende korporaal van het Worcestershire Regiment.” Michiel vond het graf van een Duitse officier. Dat dossier werd goedgekeurd door de ‘Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge’, de Duitse dienst oorlogsgraven en Duitse equivalent van de CWGC.

Michiel ziet wat hij doet als een uit de hand gelopen hobby. “Toen ik hiermee begon werkte ik er elke avond vele uren aan. Nu is dat al wat minder, maar dat komt omdat ik ondertussen over heel wat informatie beschik en ik ook wat ervaring heb met het zoeken.”

Trots en blij

De jonge West-Vlaming woonde deze week de herinwijdingsdiensten van ‘zijn’ twee gesneuvelde militairen bij. “Ik ben heel trots en blij dat ik de graven van die mensen kon helpen lokaliseren. Voor hun familie in Groot-Brittannië is dit toch wel belangrijk.”

© MV

“Een herinwijding betekent dat er een nieuwe grafsteen komt op het graf van de tot daarvoor onbekende soldaat”, zegt Louise Dujardin, woordvoerder van CWGC. “Er is een verschil met een herbegraving, waarbij gevonden stoffelijke resten een nieuw graf krijgen op een van onze begraafplaatsen. Jaarlijks – de covidperiode buiten beschouwing gelaten – vinden er in België 30 à 40 herinwijdings- en begrafenisplechtigheden plaats. “

Naast die van Lance Corporal Owen James Munday en Private Leonard George Holiday vond de afgelopen dagen nog een herinwijding plaats en dat op Kandahar Farm Cemetery in Nieuwkerke. Daar kreeg Sapper Barnden meer dan 100 jaar na zijn dood een nieuwe steen op zijn rustplaats, ditmaal met zijn naam op. Sapper Barnden werd geboren in Walton-le-Soken in het Engelse Essex. Hij was een vooroorlogs soldaat, vaak aangeduid als de ‘Old Contemptibles’, die deel uitmaakten van de British Expeditionary Force die bij het uitbreken van de oorlog naar het Westelijk Front werden gestuurd. Hij sneuvelde op 12 december 1914 nabij Neuve-Église in België op 25-jarige leeftijd.