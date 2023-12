Jonge sneeuwruimers maken parking in Beselare in recordtempo vrij: “Ze zijn aangekomen met de slee”

In het OC van het Zonnebeekse dorp Beselare verzamelden zondag slachtoffers en hulpverleners voor een herdenking van de kettingbotsing van de A19. Tijdens de plechtigheid kwam de volle parking van het OC onder een laagje sneeuw te liggen, maar daar maakte een groep kinderen snel werk van.

De jonge sneeuwruimers komen allemaal uit het dorp Beselare en waren met hun ouders aanwezig in horecazaak CU-bar, dat ligt vlakbij de kerk en OC De Leege Platse. In het OC verzamelden zondagvoormiddag tientallen hulpverleners en slachtoffers voor de herdenking van de kettingbotsing, die exact tien jaar geleden zorgde voor een ravage op de nabijgelegen snelweg A19.

De parking bij het OC stond vol met voertuigen van de aanwezigen en tijdens de herdenking kwamen de hele parking en omgeving onder een wit tapijt te liggen door de eerste sneeuwvlokken in de Westhoek.

‘Den berg’

“Van zodra de sneeuwvlokjes uit de lucht vielen, moest ik van mijn dochtertjes de slee uit het huis halen”, zegt David Bouckaert (39), vader van Fenna (12) en Cato (10). “Met de slee trokken we van bij de woning op ‘den berg’ van Beselare richting de CU-bar bij de lager gelegen kerk en het OC.”

“We hadden met dorpsgenoten afgesproken in CU-bar voor de bedankingsreceptie van lokale toneelvereniging Vreugde Na Arbeid”, vervolgt David. Terwijl de ouders genoten van een aperitief in de warme horecazaak leefden de kinderen zich uit op de parking: met alsmaar groter wordende sneeuwballen rolden ze het wit tapijt in sneltempo op.

Slippend

“We duwen de ballen naar de koer van de CU-bar om sneeuwpoppen te maken”, aldus het jonge geweld dat slippend en schuifelend de zware sneeuwbollen rolden naar de uitgang van de parking die licht omhoog loopt. Lang bleven de sneeuwpoppen niet staan op het koertje.

“Ze vielen om door het grote gewicht”, wijst David. “Waar ze nu zijn? Ergens anders aan het sneeuwruimen.”

(TP)