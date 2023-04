Jonge schrijnwerker nieuwe conciërge van Brugs Belfort: “Ik ben zot van oude hoge gebouwen”

Donderdagnamiddag vond de symbolische overdracht plaats tussen de uitgaande in de inkomende huisbewaarder van het majestueuze Brugse Belfort. Frank De Vos (66) draagt de job, en het bijhorende prachtige appartement, over aan de jonge Benito Vermander (26). “Ik heb al mijn hele leven een passie voor historische en vooral hoge gebouwen”, zegt Benito. “Dus op dat vlak kan het moeilijk beter.”

Op 1 mei gaat Benito Vermander aan de slag als nieuwe conciërge, of ‘huisbewaarder’ zoals het officieel heet, van het Belfort. Ongetwijfeld een bijzondere dag voor deze 26-jarige Bruggeling. Maar dat is het zeker ook voor Frank De Vos want die dag is het voor hem definitief gedaan als huisbewaarder van het meest iconische gebouw van Brugge.

Donderdagnamiddag kwamen burgemeester Dirk De fauw, schepen van Cultuur Nico Blontrock en personeelsschepen Pieter Marechal (allen CD&V) Frank al uitzwaaien en tegelijk de nieuwe conciërge Benito verwelkomen. Frank ging er van start, en betrad voor het eerste het fraaie appartement, op 19 februari 1990. Het was niet zijn eerste job want Frank trok na zijn middelbare studies in Brugge naar het Narafri in Brussel om er fotografie te gaan studeren. Hij werkte daaropvolgend een tijdje voor het Brugs Camerateam en verzorgde zo onder meer trouwreportages.

“Ik heb dan ook nog zeven jaar gewerkt als bediende bij het ‘PMS’ aan de Sint-Maartensbilk in Brugge, nu bekend als CLB. Maar op den duur was ik die job, waarin ik eigenlijk te weinig werk had, echt wel beu en via een kennis die zelf nog anderhalf jaar conciërge was geweest – Patrick Peire met name – kwam ik te weten dat Stad Brugge een vacature zou uitschrijven voor de functie van huisbewaarder van het Belfort”, vertelt Frank. “Na een selectieronde met een tiental kandidaten had ik blijkbaar een goede indruk gemaakt en mocht ik aan de slag gaan. En nu heb ik me die drieëndertig jaren dienst nog geen moment beklaagd. Je werkt in een heel mooie omgeving, er zijn veel sociale contacten met de andere mensen die hier werken – zoals de onderhoudsmensen en de medewerkers die het torenbezoek in goede banen leiden – en ook de contacten met de mensen die hier evenementen organiseren in de grote zalen zijn meestal aangenaam. Al moest ik ook wel eens streng zijn als ze het wat te bond zouden maken of de infrastructuur niet respecteren.”

Overleden dochter

Frank heeft doorheen de jaren heel wat meegemaakt in en rond het Belfort. Zoals het bezoek van hoogwaardigheidsbekleders – met Brits premier Margareth Thatcher en Spaans koning Juan Carlos als bekendste voorbeelden – maar ook minder leuke zaken. Hij werd enkele keren geconfronteerd met zelfmoorden waarbij mensen van op de toren naar beneden sprongen. Het grootste persoonlijke verlies voor Frank is wel de dood van zijn dochter Emmy, die drie jaar geleden onderweg naar haar werk op haar bromfiets werd aangereden door een dronken chauffeur. “Emmy was mijn oogappel en is hier bij mij opgegroeid… Ze leerden fietsen op de binnenkoer van het Belfort. In mijn hoofd loopt ze hier nog altijd rond”, zo zei Frank ons vandaag nog.

Nu is de tijd van gaan dus bijna gekomen voor Frank. Hij heeft een woning gekocht in deelgemeente Assebroek. “Die woning inrichten, de verhuis doen… het is al druk geweest. Als ik hier weg ben is het eerste wat ik ga doen toch eens goed uitrusten. En op termijn wil ik weer iets gaan doen met mijn oude liefde voor de fotografie. Maar natuurlijk ga ik het hier missen; zeker het prachtige uitzicht op de Markt.”

Appartement

Exit Frank, enter Benito dus. “Ik ben schrijnwerker van opleiding en heb ook enkele jaren bij een schildersbedrijf gewerkt”, stelt de jongeman zichzelf voor. “Waar ik nu nog woon is vlakbij, in de Moerstraat, hier ook in de binnenstad. Toen ik hoorde over die vacature was mijn interesse al vlug gewekt. Ik durf van mezelf zeggen dat ik eerder een ‘klassieke’ persoonlijkheid heb en ik hou van historiek en historische gebouwen. Zeker hoge gebouwen. Ik loop bij manier van spreken constant naar boven te kijken. Dus op dat vlak kan het hier moeilijk beter, toch? (lacht).” Met een opleiding als schrijnwerker ziet Benito het zeker ook zitten om nu en dan klusjes of onderhoudswerken uit te voeren in en rond zijn nieuwe woonst. “Voor de formaliteiten rond de zaalverhuur en andere administratie zal ik in het begin wel goed mijn hoofd moeten bijhouden. Daar heb ik minder ervaring mee. Of ik hier alleen kom wonen? Wel, ik heb wel een vriendin maar we zijn nu ook nog niet zo heel lang samen. Ik neem hier dus eerst alleen mijn intrek maar misschien kan ik haar wel overtuigen om erbij te komen in zo’n mooi appartement…”