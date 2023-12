Jonge ouders planten bomen

Al sinds 2003 krijgen jonge ouders de gelegenheid om een boom te planten in Bergelen. Dit jaar werden de ouders van 295 kinderen geboren tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 uitgenodigd. Bergelen is sinds vorige zondag opnieuw 240 bomen rijker.

Met de hevige regenval viel het nog af te wachten of er zou kunnen geplant worden. Het nabijgelegen en lagere grasveld stond blank, gelukkig kon het feest van de jonge ouders toch doorgaan. Want dat is het toch wel, een feest. In het najaar komen de ouders van kinderen die het afgelopen jaar werden geboren samen om een boom te planten. En op die manier het geboortebos te laten groeien.

Billy

Dat het ook een feest is, beaamt opa Dirk Vandevenne. “De hele familie is hier aanwezig om de boom van Billie, onze kleindochter, te planten. “Een uitgelezen moment om in familieverband nog eens de geboorte te vieren.” Billy Denys is geboren op 31 augustus van dit jaar en dus meteen de allerjongste feestbaby, want zondag werden alle ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 uitgenodigd.

Aan iedere boom hangt een naamplaatje, de lijst met namen is haast eindeloos: Lou, Noah, Sem, Olivia, Renée, Marie… wie een naam zoekt voor zijn of haar nog ongeboren kind kan hier de nodige inspiratie opdoen. Of het naamkaartje er binnen tien jaar nog zal aanhangen valt te betwijfelen. Want kleine boompjes worden groot, zo wordt er al sinds 2003 een geboortebos aangeplant in Bergelen. Toen was dat, net zoals dit jaar, langs de Hondschotestraat, maar even verderop.

10.000 bomen

“De aanplant van het geboortebos bij Bergelen gebeurt in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen”, vertelt schepen van Milieu Stijn Tant. “Inmiddels staat de teller op 10.348 geplante bomen en struiken. Op deze manier laten we het bos verder aangroeien en komen we tegemoet aan de klimaatdoelstellingen.”

Afgelopen zondag was het dus opnieuw een af- en aanlopen van jonge ouders, met hun flink ingepakte kinderen op de arm. Het graafwerk was meestal een taak voor de vader – of in het geval van Dirk – voor de grootvader. 148 gezinnen gingen in op de uitnodiging om een boompje te planten. In totaal zullen er 240 bomen een plaats krijgen in het geboortebos van 2023.