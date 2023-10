Jonge mama brengt vuurtoren Lange Nelle tot leven in kinderboek

Om haar twee zoontjes te plezieren, zette Stephanie Pierre (35) af en toe tekeningen op papier, gelinkt aan de zee. Ook vuurtoren Lange Nelle toverde ze af en toe op papier. Dat viel zo goed mee dat ze op aanraden van haar man het verhaal van de vier Oostendse vuurtorens nu als kinderboek presenteert.

“Af en toe maakte ik wat tekeningen die mijn oudste zoontje dan inkleurde: visjes, schelpen, onze vuurtoren… Bij het zien van mijn creaties vond mijn man dat die tekeningen te mooi waren om zomaar in een schuif te belanden. Die vuurtoren tekende ik dan wel graag, maar uiteindelijk wist ik als geboren en getogen Oostendse toch weinig van zijn geschiedenis en dus begon ik een en ander op te zoeken. Lange Nelle en zijn drie voorgangers hebben een boeiend verleden en dat wilde ik ook aan mijn zoontjes en andere kinderen bevattelijk vertellen. Zo is het idee van dit kinderboek ontstaan”, vertelt Stephanie.

Omdat de auteur het boek in eigen beheer wilde uitgeven, legde ze zich toe op digitaal tekenen. “Het werd een boeiend leerproces en ik ben erg tevreden met het resultaat: een historisch correct kinderboek over onze Lange Nelle.”

Het boek krijgt nu ook een extra actualiteitswaarde. Tijdens het ontstaansproces van haar publicatie was er de commotie over de storende schitteringen van de vuurtoren voor de bewoners van een aantal nieuwe flats op de oosteroever en de vraag of het licht al of niet diende afgeschermd te worden. “Waarbij nog maar eens blijkt dat het belangrijk blijft om de functie van onze vuurtoren in de kijker te zetten, ons maritiem bewustzijn aan te scherpen en respect voor dit beschermd erfgoed van jongs af bij te brengen, want dit leeft bij de Oostendenaar. Waar kunnen we beter starten dan bij onze volgende generatie?”