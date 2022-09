‘Jonge Leeuwen’ Jonas en Bjarne winnen prijs voor beste maatschappelijke project: “Vrijwilligerstekort in de koers aanpakken”

De Vlaamse Sportfederatie bekroonde recent vijf jonge sportondernemers tijdens de allereerste editie van ‘Jonge Leeuwen’. Ex-wielrenner Jonas Vandeputte (24) en Bjarne Vandenbroucke (23) wonnen met ‘Van welp tot official’ de prijs voor het beste maatschappelijke project. Met hun initiatief willen ze het nijpend tekort aan officials in het amateurwielrennen aanpakken.

Tijdens de afsluitende dag van het traject ‘Jonge Leeuwen’ koos een jury van experts vijf laureaten. De grote winnaar is tennisser Loïc Carlier van de Ostend Tennis Club. Hij ontwikkelde een digitale coach waarmee jongeren ten allen tijde kunnen trainen, ook als ze niet op de club zijn.

Naast de algemene winnaar zette de Vlaamse Sportfederatie ook vier andere Jonge Leeuwen in de bloemetjes. Twee van hen zijn de West-Vlamingen Jonas Vandeputte en Bjarne Vandenbroucke. Zij kregen de erkenning voor het beste maatschappelijke project. Het idee ‘Van welp tot official’ van Jonas en Bjarne moet het nijpende tekort van officials in het amateurwielrennen aanpakken.

Problematiek

Waregemnaar Jonas fietste vroeger voor Litubel Parket – Vanbrabant Chauffage – Wielerteam Waregem en leerde als junior zijn latere vaste trainingspartner en goede vriend Bjarne uit Heestert kennen. Nadat ze gestopt waren als coureur namen ze recent deel aan het project ‘Jonge Leeuwen’.

“Ik zag de wedstrijd passeren en dacht meteen aan de problematiek rond het tekort aan officials, want ik had dit ook onderzocht voor mijn bachelorproef”, vertelt Bjarne. “Jonas deed toen stage bij Cycling Vlaanderen en kon zo verder informeren om deel te nemen. “Toen we zelf wielrenner waren, viel dat tekort eigenlijk niet op”, vervolgt Jonas. “Alles lijkt zo vanzelfsprekend als renner. Maar vanuit een managementperspectief viel dat plots wel heel hard op, ook het tekort aan organisatoren, seingevers en vrijwilligers.”

Wij Maken De Koers 2022

Voor hun project zetten de vrienden enkele initiatieven op poten. “We hebben de website van Cycling Vlaanderen aangepast om de transparantie over de functie van de official te verhogen. Via www.ikwordofficial.be is de juiste pagina ook makkelijker te vinden. We hebben ook een Facebookpagina gemaakt #Wij Maken De Koers 2022 om een gemeenschap te creëren met officials, wielrenners, fotografen… Daarnaast hebben we banners, automagneten, promovideo’s en later volgt nog een groter evenement.”