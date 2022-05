Jonge Heulse mantelzorger Kaily Desmet te gast bij koningin Mathilde

“Koningin Mathilde was bijzonder charmant en luisterde met veel aandacht naar onze verhalen”, zegt de 24-jarige Kaily Desmet uit Heule die maandagavond met een groep jonge mantelzorgers op het Koninklijk Paleis in Laken werd uitgenodigd voor een etentje met de Koningin. “Zeker een van de mooiste dagen van mijn leven, om dit te kunnen meemaken.”

De ontmoeting op het paleis was vorig jaar al gepland maar moest zoals zovele zaken uitgesteld worden door corona. “Ik dacht eigenlijk al dat het er niet meer van zou komen”, zegt Kaily Desmet, “en ik was dan ook verrast toen ik amper twee weken geleden de uitnodiging kreeg. We waren met een dertigtal uit heel België. Het was echt een bijzonder belevenis. De Koningin was bijzonder vriendelijk en lief. Er waren vier tafels en ze wisselde van tafel, zodat ze met iedereen kon spreken. Ze luisterde met veel aandacht naar ieders verhaal. En het eten was natuurlijk ook heel lekker…”

Vzw ZoJong

Dat de Heulse bij de genodigden was, is natuurlijk niet helemaal toevallig. Ze was zelf amper negen toen ze mantelzorger werd voor haar nu 48-jarige moeder. “Ik ben daarin gerold, zonder nadenken”, zegt ze. Haar moeder geniet wel van poetshulp en thuisverpleging maar enkel voor acute situaties. Voor de rest is ze op Kaily aangewezen. Daarnaast helpt Kaily ook nog haar 88-jarige overgrootmoeder die in Rollegem woont. Ze is bovendien, samen met Julie Everix uit Waregem, medeoprichter – twee jaar geleden – van de vzw ZoJong voor jonge mantelzorgers: “Wij organiseren allerlei zaken en doen vooral aan sensibilisering. In september willen we een kleuterscholenproject opstarten. Er zijn veel meer jonge mantelzorgers dan men denkt. Zowat een op de vijf studerende jongeren zijn op een of andere manier mantelzorger.”

Kaily is mantelzorger voor haar moeder én ook voor haar 88-jarige overgrootmoeder. © (Foto GF)

Na het sociaal-technische aan Spes Nostra in Heule behaalde Kaily het diploma sociaal werk aan Vives, terwijl ze al die tijd mantelzorger bleef. Nu werkt ze als directieassistente bij de vzw Zusters Augustinessen die in Kortrijk instaat voor het personeel van verscheidene woon-zorgcentra van het OCMW. Naast haar werk én de mantelzorg vindt Kaily ook nog tijd voor ander vrijwilligerswerk. Bij beweging.net in Heule is ze secretaris en werd er in 2015 tot vrijwilligster van het jaar verkozen. Ze was amper 16 toen ze op haar eentje de teloorgegane wijkkermis van de Tinekeswijk, waar ze woont, nieuw leven inblies en hiervoor een ploeg medewerkers wist te mobiliseren.