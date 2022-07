Jonge generatie blaast Boetprocessie nieuw leven in

Prefect Gilbert Vanlerberghe van de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmakers blikt tevreden terug op de Boetprocessie van deze laatste zondag van juli 2022. Na enkele jaren coronapauze trok deze historische traditie, die is opgenomen op de lijst van waardevol Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed, opnieuw bezoekers van heinde en verre om de processie van nabij te volgen.

Hoewel pas na enkele oproepen via de sociale media de laatste figuranten zich meldden om deel te nemen aan de Boetprocessie, bleek uiteindelijk dat het aantal deelnemers hoger lag dan ooit tevoren. Dat stemt prefect Vanlerberghe bijzonder hoopvol: “We merken dat de interesse weer opleeft, en ook bij jonge gezinnen met kinderen. Dankzij deze instroom is de toekomst van onze Boetprocessie verzekerd. Vandaag stapten zo’n 600 figuranten mee in de processie waarin we toch ook voor wat vernieuwende aanpassingen hebben gezorgd. Zo zijn een aantal teksten die worden gedeclameerd gereduceerd tot de essentie, en is ook ons dierenpark met onder meer de schapen helemaal nieuw. Bram Laleman nam de rol over van de Christusfiguur, die het 40 kg wegende kruis over zijn schouder sleept. Maar ook heel wat bekende gezichten die al jaren als figurant meestappen, waren weer present. Sommige boetelingen lopen blootvoets mee, maar we voorzien ook elk jaar honderden paren schoeisel.”

Boetelingen. © (Foto MVQ)

Stipt om 15.30 uur werd het stil in hartje Veurne en kwam de lange stoet van beeldengroepen en figuranten die de scènes uit het lijdensverhaal en de dood van Christus uitbeeldden, in beweging. Het verhaal gaat terug tot 1644, toen de Veurnse Capucijnen een boetprocessie organiseerden om gespaard te blijven van pest en oorlog. Twee jaar later neemt de Sodaliteit zelf het initiatief voor een Boetprocessie, die in de loop der eeuwen evolueert van een processie met louter boetelingen tot een uitgewerkt verhaal met Bijbelse taferelen waarbij figuranten een soort straattoneel opvoeren met 18de-eeuwse teksten en het Oude en Nieuwe Testament uitbeelden.

Langs het parcours, dat het hele Veurnse centrum doorkruiste, volgden Veurnaars en bezoekers van heinde en verre het gebeuren met belangstelling. Op de tribunes met de vip-genodigden was er ook plaats voor een delegatie uit Rösrath, de Duitse jumelagegemeente, die al sedert 1974 hechte vriendschapsbanden onderhoudt met de Stad Veurne. Ook zij waren onder de indruk en trots dat ze deze unieke traditie mochten meebeleven.