Jonge fan van Cercle Brugge heeft spijt over zijn woede-uitbarsting die viraal ging op de sociale media

“Cercle Brugge zal mij geen stadionverbod opleggen, maar vraagt dat ik mij de komende matchen koest hou. Zeker tijdens de derby”, zegt Hannes De Buyser uit Varsenare. Zijn woede-uitbarsting tijdens de wedstrijd op KV Kortrijk ging viraal op de sociale media.

Hannes De Buyser (18) uit Varsenare, eerstejaars student sociaal werk aan Howest, kreeg de liefde voor Cercle met de paplepel mee: “Mijn opa Johan De Buyser speelde begin de jaren ‘60 als rechtsachter bij Cercle. Ik kom uit een groen-zwart nest. Mijn ouders stuurden mij naar de Frères en ik heb al twaalf jaar een abonnement voor de thuiswedstrijden.”

Beschaamd

“Samen met mijn opa, mijn vader en mijn twee nonkels zit ik in de Oost-Tribune, mijn jongere broer en zus achter het doel. Voor de uitwedstrijd in Kortrijk was ik met mijn neef Miel en enkele vrienden naar het Guldensporenstadion getrokken. Ik ben nog altijd beschaamd over wat er tijdens die wedstrijd gebeurd is en heb er veel spijt van.”

“Een halve minuut heb ik mijn zelfbeheersing verloren. Ik begrijp nog altijd niet wat mij bezielde. Was het de frustratie omdat er tijdens die match op het veld amper iets te beleven was?”, aldus Hannes De Buyser, die woedend reageerde op de provocatie van een Kortrijkse speler naar de Cercle-supporters, na een stevige tackle langs de zijlijn.

De groen-zwarte fans waren boos voor de fout die de tegenstrever maakte, waarop die hen uitdaagde door naar zijn (on)edele delen te grijpen. De student stak zijn middelvinger op, schreeuwde luid, klom op het dranghekken en schopte tegen een reclamebord.

Spijt

De beelden van Hannes’ woede-uitbarsting gingen viraal op de sociale media. Op sommige platformen werd deze vorm van ‘hooliganisme’ verheerlijkt. Maar Hannes De Buyser schaamt er zich over en betoont spijt van zijn gedrag: “Ik herkende mij niet in die beelden, het was een momentopname. Ik heb mij nog nooit zo kwaad geweten. Ik ben nochtans al vaak in beeld gekomen tijdens matchen van Cercle, maar altijd op een positieve manier.”

“Ik ben nog nooit in aanraking gekomen met de politie, ik ben geen hooligan. Ik ben nog nooit gesanctioneerd voor mijn gedrag tijdens voetbalwedstrijden. Af en toe moet een steward mij enkel toeroepen dat ik wat rustiger moet zijn op tribune, als ik wat te luid roep. Maar op Kortrijk was mijn gedrag onaanvaardbaar, ook al heeft die speler ons geprovoceerd. Zijn gedrag hoort evenmin thuis op een voetbalveld.”

Email

“Daags na de wedstrijd heb ik daarom een email gestuurd naar het bestuur van Cercle Brugge om mij te verontschuldigen voor mijn gedrag. Ook mijn familie was zeer teleurgesteld in mij. Gelukkig hebben enkele bestuursleden mij verdedigd, ze weten dat ik een modelsupporter ben en dat ik geen voetbalvandaal ben.”

“De Vereniging sanctioneert mij niet, ik krijg geen stadionverbod. Maar Cercle heeft mij wel gevraagd om mij de komende wedstrijden kalm op de achtergrond te houden. Dat zal ik ook doen, zeker tijdens de derby – een topwedstrijd, een van de hoogtepunten van het seizoen.”

Derby

“Bijgevolg ben ik niet naar het supportersoverleg geweest, ik wou niet het gespreksonderwerp zijn. Op school hebben medestudenten gelachen om dat incident. Zelf zag ik er aanvankelijk de humor niet van in. Ondertussen is alles bekoeld en kan ik om die beelden lachen.”

“Nu staat de focus natuurlijk op de Brugse stadsderby. Het blijft iets speciaals, Club is favoriet en zal proberen zijn spel aan ons op te leggen. Maar de voorbije jaren hebben wij thuis toch al af en toe een gelijkspel kunnen afdwingen. Ik heb respect voor Club, ik ben niet het type Cerclefan dat enkel met een groene stylo schrijft uit haat voor blauw-zwart. Het verheugt mij dat Brugge twee goede voetbalploegen heeft.”

Pronostiek

“Mijn pronostiek voor de derby? 1-1, waarbij Cercle erin slaagt om een achterstand in te halen met een doelpunt van Thibo Somers. Hij belichaamt Cercle, het is een speler die zich met hart en ziel inzet voor zijn ploeg. En het is altijd leuk als er een Bruggeling scoort in een stadsderby”, besluit Hannes De Buyser.