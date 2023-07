Jonge dj Lukas Devos: “Ik zal er mij helemaal voor smijten”

De 16-jarige Lukas Devos, alias Mr Fox, heeft zijn draai gevonden als dj. Op het Toe’Koer-festival van de Batjes in Torhout blies hij tijdens zijn allereerste publieke optreden iedereen van zijn sokken en straks, op zaterdag 15 juli, mag hij een set spelen op Bar La Gare in Kortemark. “Mijn grote droom? Ooit van muziek mijn beroep te kunnen maken. Ik zal er mij in elk geval helemaal voor smijten.”

Lukas woont aan de Oude Bruggeweg in Lichtervelde, maar is sterk Torhout-georiënteerd. Hij heeft er zijn vriendenkring, loopt er school, heeft er veel familie wonen en mag er binnenkort als leider starten bij de jeugdbeweging KSA ’s Gravenwinkel. Hij is de oudste zoon van Klaas Devos (42) en Lien Follebout (40) en heeft twee broers, Lowie (14) en Arthur (8). Hij volgt vanaf september het vijfde jaar Gezondheidszorg aan het Sint-Vincentiusinstituut.

Positieve kritieken gekregen

“Mijn vader Klaas heeft destijds klarinet en piano gespeeld”, zegt Lukas. “Ik heb van hem de muziekmicrobe te pakken, zeker niet van mama (lacht). Via een vriend ben ik eens een paar dagen naar de dj-school in Gent geweest en nadien was ik er meer dan ooit van overtuigd: ik wou zelf muziek maken. Ik heb me een eerste draaitafeltje aangeschaft, dat intussen al vervangen is door een professioneler toestel. Vanaf toen heb ik overal waar er dj’s aan het werk waren, mijn ogen en oren goed de kost gegeven. Ik kijk op naar iemand zoals Wannes Demol, die als D-Mole onder meer tijdens de Dag van de Jeugdbeweging gedraaid heeft. Ik ken hem van KSA. Voorts vind ik Omdat Het Kan Soundsystem een uitstekende dj. Dat is echt mijn ding.”

“Dat ik me als dj Mr Fox zou noemen, lag met mijn familienaam voor de hand”

“Mama bedient geregeld de klanten in Toe’koer in de Breidelstraat en zo mocht ik tijdens het openluchtfestival van die eetkroeg voor de allereerste keer optreden. Ik was logischerwijze een tikkeltje nerveus, maar de positieve kritieken achteraf hebben me enorm veel deugd gedaan. Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat ik later iets in de muziekbranche wil doen. Al blijf ik toch met mijn beide voetjes stevig op de grond: je moet wat geluk hebben om carrière te kunnen maken.”

Zonder de notenleer perfect onder de knie te hebben, kan Lukas pianospelen. Hij doet dat op het gehoor. Laat hem een nummer horen en prompt speelt hij het na. “Ik ben zowat dagelijks met muziek bezig. Mijn draaitafel staat thuis op mijn kamer en daar ga ik mijn gang. Ik beschouw me als een allround-dj: ik draai quasi alle genres. Maar als ik mag kiezen, dan gaat mijn voorkeur naar drie stijlen. Vooreerst EDM (Electronic Dance Music), ten tweede retro (90’s) en ten derde techno. Ik hou van zotte mixen en vette ambiance. Er moet schwung in zitten.”

Draaien op Faute Party van Bar La Gare

In Bar La Gare in Kortemark mag Lukas als Mr Fox draaien tijdens de Faute Party, die plaatsheeft op zaterdag 15 juli tussen 14 en 23 uur. Na hem speelt de bekende dj Bjorn Verhoeven ten dans.

“Ik kijk er enorm naar uit”, aldus Lukas. “Ik ben mijn set al aan het voorbereiden. Ik doe dat nauwgezet, al is tijdens het draaien de inspiratie van het moment natuurlijk erg belangrijk. Dat ik me als dj Mr Fox zou noemen, lag met mijn familienaam voor de hand. Het klinkt ook goed.”

“Het is nu aan mij om me te bewijzen. Om te tonen wat ik waard ben. Ik wil heel graag hogerop.”