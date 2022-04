Jonge Brugse architect Shiran Potié (24) wint internationale prijs met ontwerp voor duurzame boerderij

Shiran Potié (24) heeft samen met drie ex-studiegenoten de Young Architects Competition gewonnen met het ontwerp van een duurzame en innovatieve boerderij in Ghana. Dezer dagen zit deze Brugse architect in Berlijn aan de tekentafel, waar hij voetbalstadions uittekent.

In deze reeks laten we elke week een ‘Brugse Beer’ aan het woord, een man of vrouw die uitblinkt in wat hij of zij doet.

Ondanks zijn jonge leeftijd won Bruggeling Shiran Potié al twee belangrijke, internationale architectuurprijzen. Samen met drie vrienden, studiegenoten aan de UGent mag hij zich de laureaat van de Young Architect Competition en van de Manni Group Design Award noemen.

Frères

Had deze oud-leerling van basisschool De Springplank en van de Frères ooit durven dromen dat hij anno 2022 in Berlijn zou wonen en werken bij de gerenommeerde groep GMP Architekten?

“Neen, eerlijk gezegd niet”, bekent Shiran Potié. “Al wist ik tijdens mijn humaniora in het Sint-Fanciscus-Xaverius Instituut al dat ik architectuur wou studeren. Met de Gentse Universiteit hebben we wel enkele jaren geleden een studiereis ondernomen naar Berlijn, om er hedendaagse architectuur te bewonderen.”

Klokkentoren

“Ik raakte toen onder de indruk van de Berliner Philharmonie, een concertzaal ontworpen door Hans Sharoen, en van de Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche. Die kerk werd tijdens WO II zwaar beschadigd en kreeg na de oorlog een moderne klokkentoren. Het kerkgebouw staat op de Breitscheidplatz, niet ver van de wijk Schöneberg, waar ik nu een appartement betrek.”

“Nadat ik vorige zomer mijn masterdiploma behaalde, wou ik naar het buitenland. Na twee jaar corona wou ik mijn vleugels uitslaan. Ik solliciteerde bij architectenbureaus in diverse grote Europese steden.”

Enige Belg

“GMP Architekten in Berlijn was geïnteresseerd, ik stuurde hen mijn portfolio op en werd aanvaard! Het is een groot architectenbureau dat in meerdere landen actief is. In het kantoor in Berlijn arbeiden 200 mensen, ik ben de enige Belg! Ik woon en werk sinds oktober 2021 in de Duitse hoofdstad.”

“Ik volg nu avondlessen Duits, maar kende die taal gelukkig al een beetje. Mijn oma Andrea De Gieter is in Duitsland geboren en heeft mij vroeger al vertrouwd gemaakt met de taal van Goethe. Zij is samen met mijn opa, die in een woonzorgcentrum verblijft, nog het enige familielid in Brugge. Mijn mama Frederike Potié is verhuisd naar Frankrijk, mijn vader heb ik nooit gekend.”

Bernabeu-stadion

“Ik had gehoopt dat ik GMP Architecten mocht mee helpen bij het ontwerpen van het nieuw stadion van Club Brugge. Want ik ben een groot fan van Blauw-Zwart en zat in de voetbalschool van Club, vooraleer naar Varsenare getransfereerd te worden.”

Mijn Berlijnse werkgever was kandidaat voor het nieuwe Clubstadion

“GMP Architekten had zich kandidaat gesteld voor het Clubstadion, maar rijfde de opdracht jammer genoeg niet binnen. Mijn werkgever heeft nochtans veel ervaring in de bouw van voetbaltempels. Voor het WK in Brazilië heeft het diverse stadions gebouwd, het nieuwe Bernabeu-stadion in Madrid is van GMP Architekten, net als het nieuwe dak in het Olympiastadion in Berlijn.”

“En zopas hebben we na een internationale architectuurwedstrijd de opdracht gekregen om in Saoedie-Arabië een nieuw stadion te ontwerpen!”

Prijs

Zelf nam Shiran Potié begin dit jaar samen met drie vrienden, voormalige studiegenoten aan de Gentse Unversiteit (Arno Goedefroo, Maurice Demeyer en Robin Feys) met succes deel aan de Young Architect Competition. “Er waren kandidaten uit 83 verschillende landen en wij wonnen dit concours! Daar bovenop leverde ons ontwerp de Manni Group Design Award op. Het leuke is dat we onze plannen vanop afstand afgewerkt hebben. Want ik zat al in Berlijn, toen we ons project realiseerden.”

“De opdracht luidde om een innovatieve landbouwhub te creëren voor Ghana. Een duurzaam project dat een oplossing moet betekenen voor de voedselcrisis. In Ghana wordt op een weinig efficiënte manier aan landbouw gedaan. De overheid wil de lokale boeren onderwijzen om alles beter aan te pakken.”

Gouden Stoel

“Een bijkomende opdracht was dat we in ons project moderne materialen, zoals staal, moesten integreren in de traditionele Afrikaanse omgeving. Want de Manni Group, die de wedstrijd mee organiseerde, is een staalfabrikant die op zoek gaat naar innovatieve oplossingen en toepassingen.”

“Ik denk dat de jury, onder leiding van de Portugese architect Eduardo Souto de Moura, de ontwerper van het gloednieuwe BMCC in Brugge, vooral gecharmeerd was door het dak van ons gebouw. Daarbij refereerden we naar de ‘gouden stoel’, een heilig symbool in Ghana waaruit de lokale bevolking kracht put.”

Berlijn

Inmiddels is Shiran Potié al volledig ingeburgerd in Berlijn: “Een zeer leuke stad, al is de schaal hier het tienvoudige van Brugge. Elke dag kun je hier iets nieuws ontdekken. Het toffe is de gezelligheid van de open ruimte, zeker nu in de lente. Je hebt hier veel parken en sportvelden. Iedereen spreekt er af, het is er gezellig kuieren. Bovendien hebben de Berliners een ‘open mind’. Alles kan en mag hier. Enig minpunt is de dure huisvesting…”