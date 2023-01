Jonge Bruggeling verricht nobele daad: Warre (22) bezorgt eigenaar portefeuille vol geld terug en krijgt 100 euro beloning

Warre Vanhee, een 22-jarige Bruggeling, heeft een goede daad verricht: hij vond een portefeuille met 320 euro en bezorgde die terug aan de rechtmatige eigenaar. Als dank kreeg hij 100 euro beloning.

Stel: je vindt op straat een portefeuille met een behoorlijke som geld. Wat doe je dan? Het geld incasseren en doen alsof je neus bloedt? Of via de identiteitskaart de eigenaar contacteren en hem zijn verloren geldbeugel terug bezorgen?

De jonge Bruggeling zag vorig weekend op straat een portefeuille liggen en koos meteen de tweede optie: hij slaagde erin via de sociale media de eigenaar te vinden. Maar hij moest nogal spitsvondig zijn, omdat de man die zijn geldbeugel kwijt was niet echt vaak online actief is.

Uit achterzak gevallen

Jan Segaert bevestigt het verhaal: “Ik woon in Reninge, maar bezoek in het weekend mijn Brugse vriendin. Vrijdagavond moet mijn portefeuille uit mijn achterzak gevallen zijn, toen ik in de Brugse binnenstad op straat aan het wandelen was. Er zat inderdaad behoorlijk wat geld in mijn portefeuille.”

“Zelf ben ik niet zo actief op de sociale media. Warre had geprobeerd om mij in het weekend een berichtje te sturen op Messenger. Maar ik had daar niet naar gekeken. Nadien heeft hij toch via een omweg kunnen bereiken. Hij nam via Instagram contact op met mijn dochter, die mij het goede nieuws meldde dat mijn portefeuille gevonden was.”

“Ik ben heel blij, het is een nobele daad. Andere mensen zouden wellicht het geld in hun zakken gestoken hebben en de portefeuille gedumpt hebben. Bijgevolg heb ik Warre 100 euro beloning gegeven. Dat heeft hij echt verdiend!”