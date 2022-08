Jonge advocate trekt dankzij beurs naar Amerikaanse topuniversiteit

Als alles goed gaat, stapt Ellen Caen (26) volgende week op het vliegtuig richting Californië. Daar gaat ze een jaar lang studeren aan de prestigieuze universiteit van Berkeley. De jonge advocate, gespecialiseerd in het digitaal recht, heeft daarvoor een studiebeurs van de Vlaamse overheid te pakken. De ex-Miss België-finaliste is vast van plan om elke kans die ze krijgt met haar twee handen te grijpen. “Soms moet je je als vrouw toch wel net iets meer bewijzen.”

Het stond niet bepaald in de sterren geschreven dat Ellen de richting van de advocatuur uit zou gaan, maar eerder wel die van de sport. Ellen Caen uit Brugge tenniste immers jaren op wedstrijdniveau en was ook erg actief binnen turnen en dansen. Bovendien is haar moeder Annick Verhelle een sport- en salsalerares, terwijl haar vader Gino Caen na een periode bij voetbalclubs Anderlecht, AA Gent en Zulte Waregem actief is als assistent bij KV Oostende. En haar broer is dan weer doctor in de sportwetenschappen. “Aanvankelijk twijfelde ik nog tussen sport en rechten. Maar een fietsongeval op mijn vijftiende, met gescheurde kruisbanden als gevolg, gaf uiteindelijk de doorslag om voor rechten te kiezen”, aldus Ellen. “Ik ben nu supergelukkig met de weg die ik heb afgelegd.”

De Brugse, die vandaag in Gent woont, is bijzonder veelzijdig. Naast haar sportieve aanleg volgde ze ook negen jaar viool aan het Conservatorium en was ze ook vijf jaar lang redder in Zeebrugge. Maar sinds 2014 lag de focus op haar studies. Toen trok ze naar de Gentse universiteit om er rechten te studeren. Drie jaar later ging ze voor een master én volgde ze ook een semester lang les in Miami. Daar verdiepte ze zich in de zogenaamdecommon law, waarbij juridische beslissingen worden genomen op basis van eerdere soortgelijke uitspraken. Dat systeem komt voor in onder meer de VS en Groot-Brittannië. “Ik had indertijd ook mijn thesis gemaakt over migratierecht, waarbij ik een vergelijkende studie maakte tussen de grenspolitiek in de VS en Europa. Waar verschillen ze en waar kunnen ze leren van elkaar? Ik heb veel geleerd uit die periode.”

Straffe cijfers

Na haar studies ging Ellen aan de slag voor advocatenkantoor Eubelius. “Ik had daar eerder al een zomerstage gelopen. Aanvankelijk lag mijn focus op geschillenbeslechting en procesvoering, maar daarna kwam ik terecht in het digital team van Eubelius en heb ik mij meer toegespitst op digitaal recht. Binnen dat vakgebied behandelen we alle digitaal gerelateerde zaken. Heel boeiende materie, zeker nu heel wat nieuwe Europese regelgeving onze richting uitkomt gaande van artificiële intelligentie tot open data en digitale diensten. Zaken die steeds belangrijker zullen worden in de toekomst.”

“Mijn vakgebied, digitaal recht, zal in de toekomst alleen maar aan belang winnen.” © Joke Couvreur

Leergierig als ze is, was Ellen vastberaden om zich bij te scholen. “Want als een specialist in digitaal recht, dien je ook de technologie perfect te begrijpen om het recht toe te passen. Bij Berkeley hebben ze daar een uitstekende opleiding voor, waarbij het juridische en het technische gecombineerd wordt.”

Berkeley is niet zomaar een universiteit. Veel afgestudeerden bouwden een indrukwekkende carrière uit. Goed voor alles samen 223 Olympische medailles, 114 Nobelprijskandidaten, 30 Pulitzer-prijzen, 20 Oscarwinnaars, 7 ministers, een hele resem hooggeplaatste politici, 40 biljonairs en presidenten van onder meer Colombia, Mexico en Pakistan. Om dan nog maar te zwijgen over bekende ondernemers als Steve Wozniak van Apple.

Leven op pauze

Ellen hoopte in de VS haar LLM (masteropleiding voor meesters in de rechten, red.) te behalen, alleen moest ze even slikken toen ze het kostenplaatje zag. “De opleiding zou mij 110.000 euro voor één jaar kosten. Er was nog een optie voor een beurs, maar dan nog kwam ik 60.000 euro te kort. Twee maanden later zag ik op de website van de Vlaamse overheid dat er een ontwerp voor decreet was voor een nieuw internationaal beurzenprogramma, Fayat.” Nadat ze een aanvraag indiende en de procedure doorliep, kreeg ze begin juni te horen dat ze naar de States mocht. Ik ben de Vlaamse overheid héél dankbaar. Ik heb alles wel snel moeten regelen, wat niet te onderschatten is. Je moet je daar namelijk niet alleen settelen – met veel papierwerk tot gevolg – maar hier moet je leven even op pauze worden gezet. Het wordt wennen. Ook voor mijn vriend, die in Gent blijft wonen en werken, maar mij wel zal komen bezoeken.”

Volgende week vrijdag vertrekt Ellen richting de States, een paar dagen later al zit ze in de les. “Ze geven daar los volgens de Socrates-methode, waarbij de studenten de les voorbereiden en tijdens de les met elkaar in discussie gaan. Ik word er ook lid van Women in tech law, een groep ambitieuze vrouwen die interessante onderwerpen in digitaal recht bespreken en daar activiteiten over organiseren. Door aan zulke activiteiten deel te nemen, kan je naast een klassiek diploma ook een specialisatiecertificaat bemachtigen. Dat is vrij prestigieus. En op het einde kan ik nog een balie-examen afleggen om ook als advocaat in de VS te kunnen werken. Daar ben ik nog niet aan uit, want dan moet je het Amerikaanse recht in twee maanden tijd van buiten kennen. Dat is een serieuze uitdaging. (lacht) Maar ik hou daar wel van. Ik ben altijd op zoek naar het beste in mezelf.”

Vooroordelen

En wat daarna? “Ik ben iemand die niet graag al te ver in de toekomst kijkt. Ik neem het dag per dag. Werken bij een topkantoor als Eubelius was en is een hele eer en het heeft mij veel ervaring en vertrouwen gegeven. Als advocate moet je ook zelfzeker voor de dag komen.”

Nochtans was dat niet altijd zo. “Die zelfzekerheid is ook toegenomen toen ik in 2017 deelnam aan Miss West-Vlaanderen en tweede eredame werd. Bij Miss België leerde ik spreken voor een publiek en nog socialer zijn. Ik hou daar goeie herinneringen aan over, mede doordat mijn goeie vriendin Romanie (Schotte, red.) won.”

Ex-Miss-kandidate en advocate… het kan haast niet anders dat Ellen met vooroordelen wordt geconfronteerd. “Ja. Maar niet binnen het kantoor waar ik werk. Daar zijn ze heel respectvol. Maar sommige mensen kijken wel eens vreemd op. Sociaal en spontaan zijn, lijkt wel tegenstrijdig met intelligent zijn. De advocatuur kan een harde wereld zijn. Soms moet je je als vrouw toch wel net iets meer bewijzen. Maar ook daarbuiten zijn er nog veel vooroordelen. Op sociale media krijg ik vaak, euh… oppervlakkige berichtjes. (lacht) Laat hen mij maar onderschatten. Ik weet wat ik waard ben.”