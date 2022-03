JongCD&V Wingene vraagt om mobiel skatepark

Lokale jongerenafdeling JongCD&V Wingene – Zwevezele wil graag een mobiel skatepark klaar hebben tegen de zomervakantie. Ze stelden hun open vraag aan schepen van Jeugd Jens Danneels.

“In september vorig jaar trokken wij de baan op en we deden een peiling bij tal van jongeren over het huidige jongerenaanbod en wat er beter kon”, vertelt lokaal jongerenvoorzitter Ruben Verkest. “Via sociale media kregen de jongeren de kans om hun mening kenbaar te maken en dit werd massaal opgevolgd.”

“We kregen inderdaad heel wat interessante input”, weet JongCD&V-lid Heleen Deryckere. “Het werd snel duidelijk dat er vraag is naar kwalitatieve skatekansen in de gemeente Wingene en op de Hille. We hebben oor naar die vraag en zoeken dan ook naar een oplossing. We willen een mobiel skatepark uitwerken dat tijdens de zomervakantie op verschillende locaties opgebouwd kan worden. Zo krijgen heel wat jongeren de kans om dicht bij hun huis te skaten.”

Tegen de zomervakantie

“We stelden onze vraag omtrent een mobiel skatepark aan schepen van Jeugd Jens Danneels”, vult Ruben Verkest aan. “Wij willen zeker geen kopie van het bestaand skatepark in Zwevezele. Een mobiele versie kent tal van voordelen en dat willen wij graag concreet uitwerken. Het is dan ook onze uitdrukkelijke vraag om dit alles klaar te hebben tegen de zomervakantie.”

Bijeenkomst

Op donderdag 7 april om 19.30 uur vindt er een bijeenkomst plaats. “Elke geïnteresseerde jongere is welkom om mee te denken en te brainstormen over het idee”, weet CD&V-jongere Jordy Vandoorn. “We willen echt de juiste materialen kunnen selecteren en nadenken over de plekken waar we dit mobiele skatepark willen opbouwen. De bijeenkomst vindt plaats op de vroegere speelplaats van het parochiaal centrum in Wingene.”

Wie nu al ideeën heeft, kan een foto posten met de hashtag#skate8750 op Instagram.